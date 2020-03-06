【資金避險】「現金為王」抬頭 資金避險全綫撤出股票企業債 

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，拖累金融市場震盪，就算環球央行紛出手減息救市，亦未能扭轉市場跌勢。全球資金大避險，據大行富瑞的環球資金流向報告，資金持續泊入貨幣市場基金，即持現金避險。

大行富瑞的全球資產資金流向報告指出，市場避險情緒正升溫。報指稱，由2月27日至3月4日的一周內，資金大規模撤出公司債市場，共有149億美元資金由公司債流出，其中投資級別債錄得破紀錄的最高贖回量。

另外，受累股市波動，過去一周股票市場連續第二周錄得大模規資金流出，共有224億美元流出股市，其中亞洲股市近全面錄得海外資金流出。

過去一周 資金流入貨幣市場基金避險

金融市場波動，貨幣市場基金成為環球資金避風港。過去一周共有610億美元資金泊入貨幣市場基金避險。由於貨幣市場基金的風險等同持現金，「現金為王」抬頭的避險情緒正升溫。

事實上，美股持續波動，反映市場仍恐慌。而市場稱為「恐慌指數」的VIX指數，於2月底高見49.5，為2018年1月以來高位，反映市場恐慌情緒升溫。

而美國國債息持續走低，亦反映資金避險正升溫。美國10年期國債債息曾跌至0.8厘，再創歷史低位。

責任編輯：錢家鋒