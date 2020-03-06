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【口罩儲備】香港民意研究所：香港市民口罩儲備平均升至54.2日（附各區市民口罩儲備地圖）

金融經濟 17:23 2020/03/06

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香港民意研究所調查發現，全港市民口罩儲備平均升至54.2日。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續擴散，香港屢現搶購口罩、搓手液等防疫用品短缺，連廁紙等日用必須品也惹搶購潮。經過一個多月搶購口罩，雖然不少市民仍需以「炒價」購買口罩，不過香港民意研究所的調查顯示，現時本港市民的口罩儲備平均達54.2日。

根據香港民意研究所的「社區健康計劃」報告，截止昨日（5日）下午3時，全港市民口罩儲備平均升至54.2日，當中有近21.9%受訪者表示，口罩儲備達3個月或以上。

該報告也將全港18區的調查結果製成互動地圖（相關連結）。

報告又顯示，分別有22%、16%及26.1%的受訪者，口罩儲備分別達一個月、一個半月及兩個月，表示已經沒有口罩使用的受訪者僅0.3%。

口罩儲備 受訪者佔比
沒有儲備 0.3%
一天至一個星期 2.5%
兩個星期 4.9%
三個星期 5.7%
一個月 22%
一個半月 16%
兩個月 26.1%
三個月 12.9%
超過三個月 9%

抗疫物資方面，市民最缺消毒火酒及酒精搓手液，分別有約22%受訪者表示需要，另亦有18.9%表示需要漂白水，亦有24.2%受訪者指不需要抗疫物資。

所需抗疫物資 受訪者佔比
不需要 24.2%
消毒火酒 22.1%
酒精搓手液 21.6%
漂白水 18.9%
消毒噴霧 15.3%
消毒濕紙巾 15%
搓手液 8.8%
消毒藥水 7.3%

是次調查分別問及目前的口罩儲備以及最需要哪些抗疫物資，截止昨日（5日）下午3時，口罩儲備部份獲得17,499個回應，抗疫物資部份則獲14,548個回應。

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責任編輯：趙偉津

疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 搓手液 口罩 香港

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