【資料最齊】滙豐渣打中銀等10銀行分行恢復營業　一文看清哪些分行重開（不斷更新）

▲ 商業活動回暖，此前暫停營業的銀行分行陸續重新投入服務

新冠肺炎威脅從中國擴散至歐美多地，但隨着本港公務員復工，早前停業的部分銀行分行也陸續恢復營業。截至3月13日，滙豐、渣打香港、中銀等10間港銀，逾50間分行本周恢復正常服務，個別則維持特別營業時間。

因應疫情憂慮，全港一度有近200間銀行分行停業。而建行亞洲、創興、華僑永亨、集友及富邦，都會縮短分行平日營業時間至下午3時至4時半不等。

【滙豐銀行】（更新時間3月13日） 香港區：香港仔卓越理財中心、禮頓道卓越理財中心、北角港運城分行、灣仔告士打道滙豐中小企中心； 九龍區：佐敦彌敦道238號分行及卓越理財中心、始創中心分行； 新界區：荃新天地分行及卓越理財中心、東港城分行及卓越理財中心、沙田滙豐中小企中心，合共9個網點3月16日（星期一）回復服務。

滙豐尚有16個服務點繼續暫停服務，直至另行通知。

【恒生銀行】（更新時間3月12日）香港區：金鐘統一、上環、北角城市花園分行 九龍區：太子道141號、窩打老道、黃埔新邨優越優進理財中心 新界區：東港城（將軍澳）、大圍、屯門分行，9個間分行將於3月16日（下周一）恢復營業。

【工銀亞洲】（更新時間3月10日）西灣河、美孚及上水分行11日起恢復營業。另外則仍有12間分行停業。

【中銀香港】10間分行恢復營業，分別為西營盤第一街、銅鑼灣禮頓道、大角咀福全街、旺角總統商業大廈、堪富利士道、佐敦道、新都會廣場、青衣城、君傲灣及東港城分行。

【渣打銀行】中環、長沙灣及上水分行周一（9日）起恢復營業，惟仍有15間分行繼續暫停服務。

【創興銀行】銅鑼灣、鯉魚門、佐敦、長發邨、天澤邨、 屯門康麗花園、逸東邨、太和廣場及瀝源邨分行周一（9日）起重開。北角分行則周三（11日）重開。

【南洋商業銀行】周一（9日）起，九龍觀塘鴻圖道南洋廣場及荃灣街市街分行恢復營業。而為減低疫情擴散風險，該行的股票詢價機繼續暫停服務 。

【富邦銀行】上環、柴灣、佐敦、長沙灣及麗晶花園分行周一（9日）恢復營業。

【建行亞洲】屯門市廣場及觀塘協和街分行恢復營業，維持特別營業時間上午9時至下午3時，周六由上午9時至中午12時，直至另行通知。

【上海商業銀行】12間分行將於本周六（14日）恢復營業，分別是筲箕灣、小西灣、觀塘、美孚新邨（第四期）、坪石邨、嘉湖山莊、馬鞍山、沙田、大埔、荃灣德士古道、將軍澳及屯門分行。

【集友銀行】上環、紅磡及青山道分行上周六（7日）起恢復周六服務。

【華僑永亨銀行】沙田、太古城及統一中心分行周一（9日）起恢復營業。

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