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【資料最齊】滙豐渣打中銀等陸續恢復營業　一文看清銀行分行重開（不斷更新）

金融經濟 14:29 2020/03/19

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商業活動回暖，此前暫停營業的銀行分行陸續重新投入服務

新冠肺炎威脅從中國擴散至歐美多地，但隨着本港公務員復工，早前停業的部分銀行分行也陸續恢復營業。截至3月13日，滙豐、渣打香港、中銀等10間港銀，逾50間分行本周恢復正常服務，個別則維持特別營業時間。

因應疫情憂慮，全港一度有近200間銀行分行停業。而建行亞洲、創興、華僑永亨、集友及富邦，都會縮短分行平日營業時間至下午3時至4時半不等

華僑永亨銀行】（更新時間3月19日）北角英皇道分行下周一（23日）重開。而沙田、太古城及統一中心分行已於本月9日起恢復營業。

【渣打銀行】（更新時間3月13日）太古城中心、交易廣場、油麻地、九龍站圓方、元朗豐年路分行3月16日起恢復營業。

此前，中環、長沙灣及上水分行已於3月9日起恢復營業，目前仍有10間分行繼續暫停服務。

【中銀香港】（更新時間3月13日）本月16日起，恢復另外13間分行服務，分別是干諾道中、港灣道、圓方、馬頭角道、衙前圍道、長發邨分行、新城市廣場分行；大圍中銀理財中心、金馬倫道理財中心、爵祿街中銀理財中心、紅磡中銀理財中心、黃埔中銀理財中心；以及青衣長康商業中心分行

中銀早前已恢復10間分行服務，分別為西營盤第一街、銅鑼灣禮頓道、大角咀福全街、旺角總統商業大廈、堪富利士道、佐敦道、新都會廣場、青衣城、君傲灣及東港城分行。

【滙豐銀行】（更新時間3月13日） 香港區：香港仔卓越理財中心、禮頓道卓越理財中心、北角港運城分行、灣仔告士打道滙豐中小企中心； 九龍區：佐敦彌敦道238號分行及卓越理財中心、始創中心分行；　新界區：荃新天地分行及卓越理財中心、東港城分行及卓越理財中心、沙田滙豐中小企中心，合共9個網點3月16日回復服務。

滙豐尚有16個服務點繼續暫停服務，直至另行通知。

恒生銀行】（更新時間3月12日）香港區：金鐘統一、上環、北角城市花園分行　九龍區：太子道141號、窩打老道、黃埔新邨優越優進理財中心　新界區：東港城（將軍澳）、大圍、屯門分行，9個間分行將於3月16日恢復營業。

【工銀亞洲】（更新時間3月10日）西灣河、美孚及上水分行3月11日起恢復營業。另外則仍有12間分行停業。

【創興銀行】銅鑼灣、鯉魚門、佐敦、長發邨、天澤邨、 屯門康麗花園、逸東邨、太和廣場及瀝源邨分行3月9日起重開。北角分行則3月11日重開。

【南洋商業銀行】3月9日起，九龍觀塘鴻圖道南洋廣場荃灣街市街分行恢復營業。而為減低疫情擴散風險，該行的股票詢價機繼續暫停服務 。

【富邦銀行】上環、柴灣、佐敦、長沙灣及麗晶花園分行3月9日起恢復營業。

【建行亞洲】屯門市廣場及觀塘協和街分行恢復營業，維持特別營業時間上午9時至下午3時，周六由上午9時至中午12時，直至另行通知。

【上海商業銀行】12間分行將於3月14日起恢復營業，分別是筲箕灣、小西灣、觀塘、美孚新邨（第四期）、坪石邨、嘉湖山莊、馬鞍山、沙田、大埔、荃灣德士古道、將軍澳及屯門分行。

【集友銀行】上環、紅磡及青山道分行3月7日起恢復周六服務。

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