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【資料最齊】渣打中銀等8銀行分行恢復營業　一文看清哪些分行重開（不斷更新）

金融經濟 11:42 2020/03/09

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商業活動回暖，此前暫停營業的銀行分行陸續重新投入服務

新冠肺炎威脅擴至中國以外多地，但隨着公務員復工，早前停業的部分銀行分行也陸續恢復營業。截至9日上午11時，渣打香港在內的8間港銀，合共38間分行下周恢復正常服務，個別則維持特別營業時間。

因應疫情憂慮，全港一度有近200間銀行分行停業。而建行亞洲、創興、華僑永亨、集友及富邦，都會縮短分行平日營業時間至下午3時至4時半不等

【中銀香港】9日宣布10間分行恢復營業，分別為西營盤第一街、銅鑼灣禮頓道、大角咀福全街、旺角總統商業大廈、堪富利士道、佐敦道、新都會廣場、青衣城、君傲灣及東港城分行。

【渣打銀行】中環、長沙灣及上水分行下周一（9日）起恢復營業，惟仍有15間分行繼續暫停服務。

【創興銀行】銅鑼灣、鯉魚門、佐敦、長發邨、天澤邨、 屯門康麗花園、逸東邨、太和廣場及瀝源邨分行周一（9日）起重開。北角分行則周三（11日）重開。

【南洋商業銀行】周一（9日）起，九龍觀塘鴻圖道南洋廣場荃灣街市街分行恢復營業。而為減低疫情擴散風險，該行的股票詢價機繼續暫停服務 。

【富邦銀行】上環、柴灣、佐敦、長沙灣及麗晶花園分行下周一恢復營業。

【建行亞洲】屯門市廣場及觀塘協和街分行恢復營業，維持特別營業時間上午9時至下午3時，周六由上午9時至中午12時，直至另行通知。

【集友銀行】上環、紅磡及青山道分行明日（7日）起恢復周六服務。

華僑永亨銀行沙田、太古城及統一中心分行周一（9日）起恢復營業。

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