【加拿大疫情】多倫多乘客咳嗽 Uber司機強收450元清潔費

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在加拿大蔓延。一名多倫多女子聲稱，Uber司機斥責她的丈夫在車裡咳嗽，後來向她強收了76加元（約450港元）的清潔費。

多倫多女子圖奇（Catherine Tucci）和她丈夫都受僱於銀行業，並在周三（4日）晚上下班，叫上了Uber。她稱，進入車後立刻感到不安，車上貼滿了手寫的關於安全咳嗽和打噴嚏的說明。車上還提供洗手液和手術口罩，並附有以下字條：「請勿在未戴口罩的情況下在車內咳嗽或打噴嚏」。

司機還對車輛進行了改裝，創建一個分隔區，將自己與乘客分開。圖奇受加媒《城市新聞》（CityNews）訪問時稱，她和她的丈夫都沒有生病，但是她相信車內空氣清新劑的強烈氣味導致她的丈夫咳嗽。

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圖奇辯稱，丈夫咳嗽時蓋住了嘴，但這並沒有讓司機滿意，司機憤怒地進行猛烈的抨擊，她開始尖叫「你咳嗽得不對」。她補充：「最荒謬的是司機打開了所有窗戶，外面很冷，我真的很害怕，我想下車。」

圖奇表示：「最後我讓她把車窗收起來，她又尖叫起來。簡直是瘋了。最後，我們到了目的地，然後我收到一條信息，我被收取了76加元的清潔費。」她後來向Uber投訴，結果Uber只同意給5加元的補償。

Uber認為清潔費與咳嗽無關，但承認司機和乘客提供了相互矛盾的信息。公司發言人稱：「對於爭議，我們的團隊會進行調查，並根據所提供的信息來解決。在調查過程中，有一份關於車內一團糟的報告，整個過程得到了跟進。」

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圖齊否認這個說法：「我可以毫不含糊地說，我和丈夫都是專業人士，剛剛下班回家，穿著職業裝，而且從來沒有把車弄得一團糟。我們都沒病，今天我們都在上班，絕對不可能把車搞得一團糟。」她威脅要把這一事件公開之後，清潔費最終被免除。

Uber在一份聲明中表示：「我們一直在努力確保Uber平台上員工和所有人的安全，我們繼續對新型冠狀病毒的持續傳播感到擔憂。我們擁有一支由Uber運營，安全主管組成的全球團隊，在公共衛生專家的指導下，在全球每個市場進行必要的措施。我們將與當地公共衛生組織保持密切聯繫，並將繼續遵循他們的建議。」

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責任編輯：曾子龍

