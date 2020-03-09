【高息股攻略】50藍籌股逾三成股息率逾5厘 7隻股息率達6厘以上（附表）

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【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 延長石油由盈轉蝕4.35億（不斷更新）
聯儲局上周突然宣布減息0.5厘，以應對新冠肺炎疫情帶來的風險，美國10年期債息跌穿0.5厘，高息股相對顯得更具吸引力。港股表現今年向下，今日更曾跌近1200點，藍籌股的股息率則不斷上升。50隻藍籌股當中，共有17隻藍籌股的現價股息率已升穿5厘，相當於逾三成藍籌股總數。當中，7隻藍籌股的現價股息率更高達6厘以上，喜歡高息股的投資者不妨多加留意。
|股份
|現價股息率（厘）＊
|中石化 （00386）
|12.52
|滙豐 （00005）
|8.15
|中海油 （00883）
|7.96
|中石油 （00857）
|7.49
|中國神華 （01088）
|7.48
|交行 （03328）
|6.99
|中行 （03988）
|6.96
|中銀香港 （02388）
|5.94
|九倉置業 （01997）
|5.93
|恒生 （00011）
|5.81
|碧桂園 （02007）
|5.65
|建行 （00939）
|5.59
|信置 （00083）
|5.59
|工行 （01398）
|5.53
|中移動 （00941）
|5.47
|新世界 （00017）
|5.42
|電能實業 （00006）
|5.07
＊截至2020年3月9日收市
50隻藍籌股當中，仍以長居榜首的中石化 （00386） 的現價股息率最高。中石化股息率超越10厘，截至3月9日收市價計算，中石化的現價股息率已高達12.52厘。
滙豐 （00005） 股價近日不斷破底，股價跌穿50元大關，現價股價率亦突破8厘，升至達8.15厘，繼續吸引不少投資者撈底掃貨，藍籌股息率位列第2高。
油價急瀉，三桶油下跌，中海油 （00883） 及中石油 （00857） 現價股息率雙雙突破7厘，分別為7.96厘及7.49厘。另外，神華 （01088） 亦「同級」，現價股息率同樣「見7」，達7.48厘。
至於內銀股的現價股息率則達6厘水平。交行 （03328） 、中行 （03988） 的現價股息率分別達6.99厘至6.96厘。
其餘5厘以上藍籌股，以銀行股及中、港地產股為主，當中以中銀香港 （02388） 最高，見5.94厘，公用股電能實業 （00006） 最低，惟仍達5.07厘。
中信股份 （00267） 及長和 （00001） 分別達4.95厘及4.93厘，未能上榜。
責任編輯︰梁浩碩