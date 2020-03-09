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【高息股攻略】50藍籌股逾三成股息率逾5厘 7隻股息率達6厘以上（附表）

金融經濟 16:38 2020/03/09

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聯儲局上周突然宣布減息0.5厘，以應對新冠肺炎疫情帶來的風險，美國10年期債息跌穿0.5厘，高息股相對顯得更具吸引力。港股表現今年向下，今日更曾跌近1200點，藍籌股的股息率則不斷上升。50隻藍籌股當中，共有17隻藍籌股的現價股息率已升穿5厘，相當於逾三成藍籌股總數。當中，7隻藍籌股的現價股息率更高達6厘以上，喜歡高息股的投資者不妨多加留意。

股份 現價股息率（厘）＊
中石化 （00386） 12.52
滙豐 （00005） 8.15
中海油 （00883） 7.96
中石油 （00857） 7.49
中國神華 （01088） 7.48
交行 （03328） 6.99
中行 （03988） 6.96
中銀香港 （02388） 5.94
九倉置業 （01997） 5.93
恒生 （00011） 5.81
碧桂園 （02007） 5.65
建行 （00939） 5.59
信置 （00083） 5.59
工行 （01398） 5.53
中移動 （00941） 5.47
新世界 （00017） 5.42
電能實業 （00006） 5.07

＊截至2020年3月9日收市

50隻藍籌股當中，仍以長居榜首的中石化 （00386） 的現價股息率最高。中石化股息率超越10厘，截至3月9日收市價計算，中石化的現價股息率已高達12.52厘。

滙豐 （00005） 股價近日不斷破底，股價跌穿50元大關，現價股價率亦突破8厘，升至達8.15厘，繼續吸引不少投資者撈底掃貨，藍籌股息率位列第2高。

油價急瀉，三桶油下跌，中海油 （00883） 及中石油 （00857） 現價股息率雙雙突破7厘，分別為7.96厘及7.49厘。另外，神華 （01088） 亦「同級」，現價股息率同樣「見7」，達7.48厘。

至於內銀股的現價股息率則達6厘水平。交行 （03328） 、中行 （03988） 的現價股息率分別達6.99厘至6.96厘。

其餘5厘以上藍籌股，以銀行股及中、港地產股為主，當中以中銀香港 （02388） 最高，見5.94厘，公用股電能實業 （00006） 最低，惟仍達5.07厘。

中信股份 （00267） 及長和 （00001） 分別達4.95厘及4.93厘，未能上榜。

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責任編輯︰梁浩碩

 

 

香港股票 新世界發展（00017） 信和置業（00083） 中國移動（00941） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 恒生銀行（00011） 九龍倉置業（01997） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883）

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