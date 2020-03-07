【高息股攻略】50藍籌股近三分一股息率逾5厘 7隻股息率達6厘以上（附表）

聯儲局本周突然宣布減息0.5厘，以應對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情帶來的風險，美國10年期債息跌穿1厘，高息股相對顯得更具吸引力。港股表現今年向下，藍籌股的股息率則不斷上升。50隻藍籌股當中，共有16隻藍籌股的現價股息率已升穿5厘，相當於近三分之一藍籌股總數。當中，7隻藍籌股的現價股息率更高達6厘以上，喜歡高息股的投資者不妨多加留意。

股份 現價股息率（厘）＊ 中石化（00386） 12.17 滙豐（00005） 7.84 中國神華（01088） 7.11 中行（03988） 6.78 交行（03328） 6.78 中石油（00857） 6.76 中海油（00883） 6.59 九倉置業（01997） 5.73 中銀香港（02388） 5.72 恒生（00011） 5.57 建行（00939） 5.49 工行（01398） 5.32 中移動（00941） 5.32 碧桂園（02007） 5.32 信置（00083） 5.29 新世界（00017） 5.15

＊截至2020年3月6日收市

50隻藍籌股當中，以長居榜首的中石化（00386）的現價股息率最高。中石化股息率超越10厘，截至3月6日收市價計算，中石化的現價股息率已高達12.17厘。

滙豐（00005）股價近日不斷破底，現價股價率亦突破7厘，升至達7.84厘，吸引不少投資者撈底掃貨，藍籌股息率位列第2高。事實上，除滙豐之外，神華（01088）亦與滙豐「同級」，現價股息率同樣「見7」，達7.11厘。

至於多隻內銀股及石油股的現價股息率則達6厘水平。中行（03988）、交行（03328）、中石油（00857）及中海油（00883），現價股息率分別達6.59厘至6.78厘。

其餘5厘以上藍籌股，以銀行股及中、港地產股為主，當中以九倉置業（01997）最高，見5.73厘，新世界（00017）最低，亦達5.15厘。至於公用股電能實業（00006）現價股息率則為4.99厘，未能上榜。

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責任編輯︰梁浩碩