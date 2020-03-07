【高息股攻略】50藍籌股近三分一股息率逾5厘 7隻股息率達6厘以上（附表）
金融經濟 08:00 2020/03/07
聯儲局本周突然宣布減息0.5厘，以應對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情帶來的風險，美國10年期債息跌穿1厘，高息股相對顯得更具吸引力。港股表現今年向下，藍籌股的股息率則不斷上升。50隻藍籌股當中，共有16隻藍籌股的現價股息率已升穿5厘，相當於近三分之一藍籌股總數。當中，7隻藍籌股的現價股息率更高達6厘以上，喜歡高息股的投資者不妨多加留意。
|股份
|現價股息率（厘）＊
|中石化（00386）
|12.17
|滙豐（00005）
|7.84
|中國神華（01088）
|7.11
|中行（03988）
|6.78
|交行（03328）
|6.78
|中石油（00857）
|6.76
|中海油（00883）
|6.59
|九倉置業（01997）
|5.73
|中銀香港（02388）
|5.72
|恒生（00011）
|5.57
|建行（00939）
|5.49
|工行（01398）
|5.32
|中移動（00941）
|5.32
|碧桂園（02007）
|5.32
|信置（00083）
|5.29
|新世界（00017）
|5.15
＊截至2020年3月6日收市
50隻藍籌股當中，以長居榜首的中石化（00386）的現價股息率最高。中石化股息率超越10厘，截至3月6日收市價計算，中石化的現價股息率已高達12.17厘。
滙豐（00005）股價近日不斷破底，現價股價率亦突破7厘，升至達7.84厘，吸引不少投資者撈底掃貨，藍籌股息率位列第2高。事實上，除滙豐之外，神華（01088）亦與滙豐「同級」，現價股息率同樣「見7」，達7.11厘。
至於多隻內銀股及石油股的現價股息率則達6厘水平。中行（03988）、交行（03328）、中石油（00857）及中海油（00883），現價股息率分別達6.59厘至6.78厘。
其餘5厘以上藍籌股，以銀行股及中、港地產股為主，當中以九倉置業（01997）最高，見5.73厘，新世界（00017）最低，亦達5.15厘。至於公用股電能實業（00006）現價股息率則為4.99厘，未能上榜。
責任編輯︰梁浩碩