【加拿大疫情分佈圖】逾50宗確診 多倫多卑詩省重災

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月07日 時間11:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情成全球大瘟疫。美國疫情確診人數超過300之際，加拿大新冠肺炎疫情也在擴大。加拿大54人確診新冠肺炎，多倫多、卑詩省等人口重鎮都成為疫區。溫哥華所在地卑詩省更出現社區爆發，病人染病途徑不明。
（加拿大疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（7日）上午，加拿大共有54人確診新冠肺炎，暫未出現死亡病例。
加拿大疫情集中於兩地。首先為加拿大最大城市，安大略省多倫多。多倫多至今多達27人確診。安大略全省病例為28宗。
另一疫情集中地為加拿大西岸，不列顛哥倫比亞省（卑詩省）。卑詩省內現有21宗確診病例，省內具體分佈未明。但當局證實，加拿大第3大城市，卑詩省溫哥華一帶都有病例；有個案與溫哥華加西大學（University Canada West，UCW）有關，加西大學需要閉校3天消毒。
卑詩省更出現社區爆發。一名確診女子最近並無出國，也沒有接觸任何已知患者，感染新冠肺炎途徑無法查明，反映疫情已在卑詩省社區傳播。
此外，加拿大第2大城市，魁北克省蒙特利爾有3確診個案。艾伯塔省首府埃德蒙頓、最大城市卡爾加里，也出現疫情。
新冠肺炎加拿大疫情分佈：
以上數字截至香港時間周六（7日）上午。