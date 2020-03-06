【加拿大疫情分佈圖】近50確診 多倫多卑詩省重災

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（03月06日 時間18:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情成全球大瘟疫。美國疫情確診人數超過200之際，加拿大新冠肺炎疫情也在擴大。加拿大至今近50人確診新冠肺炎，多倫多、卑詩省等人口重鎮都成為疫區。溫哥華所在地卑詩省更出現社區爆發，病人染病途徑不明。
（加拿大疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（6日）下午，加拿大共有46人確診新冠肺炎，暫未出現死亡病例。
加拿大疫情集中於兩地。首先為加拿大最大城市，安大略省多倫多。多倫多至今多達21人確診，佔加拿大全國病例近半。
另一疫情集中地為加拿大西岸，不列顛哥倫比亞省（卑詩省）。卑詩省內現有21宗確診病例，省內具體分佈未明。但當局證實，加拿大第3大城市，卑詩省溫哥華一帶都有病例；有個案與溫哥華加西大學（University Canada West，UCW）有關，加西大學需要閉校3天消毒。
卑詩省更出現社區爆發。一名確診女子最近並無出國，也沒有接觸任何已知患者，感染新冠肺炎途徑無法查明，反映疫情已在卑詩省社區傳播。
此外，加拿大第2大城市，魁北克省蒙特利爾，以及艾伯塔省卡爾加里亦有零星確診個案。
新冠肺炎加拿大疫情分佈：