【加拿大疫情分佈圖】確診病例破千 申領失業救濟人數激增

▲ 【加拿大疫情分佈圖】近50確診 多倫多卑詩省重災

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在全球大流行，截至本港時間周六（21日）中午，加拿大確診病例突破1000宗，死亡人數維持12人。多個省份宣布進入緊急狀態後，加拿大政府開始執行跟美國達成的協議措施，阻止往來美加兩地的非必要旅遊，從美國進入的庇護申請也暫停受理。

（加拿大疫情分佈、各州確診數字請往下看）

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疫情對加拿大的經濟打擊逐漸浮現，上周申領失業救濟人數激增，超過50萬個，遠超去年同期的近2.7萬個申請，亦高於去年月均的23.9萬宗。

加拿大最大航空公司「加拿大航空」（Air Canada）周五宣布，暫時遣散超過5100名員工。

總理杜魯多又宣布，基於跟美國達成的出入境限制措施，從美國進入加拿大尋求庇護的申請亦將暫停受理，以優先保障加拿大的公共衛生安全。由於美國總統特朗普的強硬移民政策，導致更多原本在美國的非法移民轉向加拿大。

而在周三（18日），卑詩省公共安全部長範和富 （Mike Farnworth）宣布進入緊急狀態。他還宣布禁止轉售必需品。另外，薩斯喀徹溫省也於本周宣布進入緊急狀態，而新不倫瑞克省亦仿傚。

綜合加拿大媒體報道，以及美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據，截至香港時間周六（21日）中午，加拿大全國確診1085宗，12人死亡。當中，卑詩省和安大略省疫情較嚴重，分別有348人和318人染病。

加拿大疾控中心早前指，全國近80%確診是傳入個案，6%是密切接觸者；大部分患者是女性。

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▲ 加拿大新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎加拿大疫情分佈：

安大略省（Ontario）／318宗／2死

不列顛哥倫比亞（卑詩省；British Columbia）／348宗／8死

艾伯塔省（Alberta）／195宗／1死

魁北克省（Quebec）／139宗／1死

馬尼托巴省（Manitoba）／17宗

薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）／26宗

新不倫瑞克省（New Brunswick）／11宗

新斯科舍省（Nova Scotia）／15宗

紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）／4宗

愛德華王子島省（Prince Edward Island）／2宗

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至尊公主號／10宗

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總數／1085宗／12死

以上數字截至香港時間周六（21日）中午。