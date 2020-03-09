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【加拿大疫情分佈圖】多倫多卑詩省重災 全國增至77確診

環球社會熱點 18:48 2020/03/09

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【加拿大疫情分佈圖】近50確診 多倫多卑詩省重災

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情成全球大瘟疫，加拿大疫情擴大。加拿大77人確診新冠肺炎，多倫多、卑詩省等人口重鎮都成為疫區。溫哥華所在地卑詩省更出現社區爆發，病人染病途徑不明。

【國際疫情總覽 最新消息】

（加拿大疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

【日本簽證】日本非強制中韓入境者隔離 無法律效力

【日本疫情分佈】

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（9日）下午，加拿大共有77人確診新冠肺炎，暫未出現死亡病例。

加拿大疫情集中於兩地。首先為加拿大最大城市，安大略省多倫多。

多倫多乘客咳 Uber司機收450元清潔費

【美國疫情分佈】

另一疫情集中地為加拿大西岸，不列顛哥倫比亞省（卑詩省）。卑詩省內至少有27宗確診病例，省內具體分佈未明。但當局證實，加拿大第3大城市，卑詩省溫哥華一帶都有病例；有個案與溫哥華加西大學（University Canada West，UCW）有關，加西大學需要閉校3天消毒。

卑詩省更出現社區爆發。一名確診女子最近並無出國，也沒有接觸任何已知患者，感染新冠肺炎途徑無法查明，反映疫情已在卑詩省社區傳播。

加拿大首現社區爆發 卑詩女染病源不明

【泰國入境】泰國旅遊局：香港等疫區旅客不用隔離

【日本簽證】香港失免簽 各訂房平台退訂延期政策一覽

加拿大新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

【歐洲疫情分佈】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策

日本大阪Live House疑集體感染 至少15人確診

新冠肺炎加拿大疫情分佈：

  • 安大略省／31宗
  • 包括：多倫多27宗
  • 不列顛哥倫比亞（卑詩省）／27宗
  • 魁北克省／3宗
  • 艾伯塔省/1宗
  • ————————
  • 總數／62宗

以上數字截至香港時間周日（8日）。

至尊公主號據報15人確診 再多1名早前下船乘客死

【南韓疫情分佈】反擊日本暫停免簽 確診打破3天跌勢

疫情 傳染病 加拿大 新冠肺炎 多倫多 溫哥華 魁北克 冠狀病毒 武漢肺炎 肺炎
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