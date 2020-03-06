大摩轉軚唱好東亞 重組釋放價值最牛看46元

具重組憧憬的東亞 （00023） ，除沉寂多時的股價連續兩日見大幅上揚，就連券商界都接連唱好。曾發報告看淡業務檢討無驚喜的摩根士丹利，事隔一日就「轉軚」唱好東亞，將評級連升兩級、目標價大幅調高67%至25元。

大摩指，東亞估值大幅落後同業，最樂觀情境下，看好業務重組可以釋放價值，更可改善積弱的業務基本面，最牛目標價上望46元。同時將東亞評級由「減持」調升至「增持」。

東亞自宣布業務檢討後連揚兩個交易日，今日股價見輕微回吐，收報19.16元，跌1.44%。

大摩續指，以過往交易作價推算，檢討有可能釋放非中國業務約1.2至1.4倍的估值，以及0.8倍至1.1倍中國業務估值，以兩者估值引伸就相當於每股股價41元至50元。

大摩作出3個情境假設，分別是：出售如股權等部分非核心資產、建立合作夥伴或在核心的銀行業務中引入股東、以及出售中港銀行業務，但目前預計仍言之尚早。

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