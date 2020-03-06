阿里巴巴張勇發內部信 高層升職名單曝光 （附阿里職級表）

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大摩轉軚唱好東亞 重組釋放價值最牛看46元
阿里巴巴 （09988） 董事長張勇發內部郵件，宣布新一輪集團晉升名單。其中晉升到M7/ P12（資深副總裁或科學家以上職級）的高層包括：淘寶、天貓、阿里媽媽事業群總裁蔣凡、阿里本地生活服務公司CEO王磊、創新業務事業群總裁朱順炎、戰略投資部國內業務負責人陳俊、淘寶事業群搜索推薦事業部負責人周靖人、螞蟻金服支付寶事業線中台事業群負責人倪行軍、螞蟻金服數字金融事業群總裁黃浩。
蔣凡於2017年底擔任淘寶總裁，並於2019年3月兼任天貓總裁；至2019年12月，蔣凡亦負責分管阿里媽媽。王磊則為集團合夥人，2018年阿里全資收購餓了麼，組建阿里巴巴本地生活服務公司後，他一直擔任CEO。
內地媒體引述阿里內部人士稱，這次晉升只是常規的職級確定，沒有涉及組織架構上的大調整。
另外，在M6/P11（副總裁、高級研究員）級別的晉升名單中也有一些較小業務的負責人。
阿里巴巴的財政年度是由4月開始至次年3月結束。因此，每年的3月份是阿里傳統的「晉升季」。
阿里巴巴職級表
技術人員︰
P3為助理
P4=專員
P5=資深專員
P6=高級專員（也可能是高級資深）
P7=專家
P8=資深專家（架構師）
P9=高級專家（資深架構師）
P10=研究員
P11=高級研究員
P12=科學家
P13=首席科學家
P14=集團舵手
管理人員︰
M1=P6主管
M2=P7經理
M3=P8資深經理
M4 =P9總監
M5= P10資深總監
M6 =P11副總裁
M7=P12資深副總裁
M8=P13子公司CEO或集團部門總裁
M9=P14集團舵手
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