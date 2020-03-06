阿里巴巴張勇發內部信 高層升職名單曝光 （附阿里職級表）

▲ 阿里巴巴董事長張勇在內部信中，宣布最新的人事職級變動。

阿里巴巴 （09988） 董事長張勇發內部郵件，宣布新一輪集團晉升名單。其中晉升到M7/ P12（資深副總裁或 科學家以上職級 ）的高層包括：淘寶、天貓、阿里媽媽事業群總裁蔣凡、阿里本地生活服務公司CEO王磊、創新業務事業群總裁朱順炎、戰略投資部國內業務負責人陳俊、淘寶事業群搜索推薦事業部負責人周靖人、螞蟻金服支付寶事業線中台事業群負責人倪行軍、螞蟻金服數字金融事業群總裁黃浩。

蔣凡於2017年底擔任淘寶總裁，並於2019年3月兼任天貓總裁；至2019年12月，蔣凡亦負責分管阿里媽媽。王磊則為集團合夥人，2018年阿里全資收購餓了麼，組建阿里巴巴本地生活服務公司後，他一直擔任CEO。

內地媒體引述阿里內部人士稱，這次晉升只是常規的職級確定，沒有涉及組織架構上的大調整。

另外，在M6/P11（ 副總裁、高級研究員 ）級別的晉升名單中也有一些較小業務的負責人。

阿里巴巴的財政年度是由4月開始至次年3月結束。因此，每年的3月份是阿里傳統的「晉升季」。

阿里巴巴職級表

技術人員︰

P3為助理

P4=專員

P5=資深專員

P6=高級專員（也可能是高級資深）

P7=專家

P8=資深專家（架構師）

P9=高級專家（資深架構師）

P10=研究員

P11=高級研究員

P12=科學家

P13=首席科學家

P14=集團舵手

管理人員︰

M1=P6主管

M2=P7經理

M3=P8資深經理

M4 =P9總監

M5= P10資深總監

M6 =P11副總裁

M7=P12資深副總裁

M8=P13子公司CEO或集團部門總裁

M9=P14集團舵手

相關文章︰阿里巴巴代理「李文亮」商標註冊申請遭駁回 國家知識產權局：造成不良社會影響

【疫市奇招】2000萬人看劇「覓食」 阿里巴巴推「邊看邊吃」谷外賣消費