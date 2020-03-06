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【至尊公主號】據報15人確診 再多1名已下船乘客死

環球社會熱點 16:18 2020/03/06

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郵輪至尊公主號成為全球新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情的最新憂慮，一名美國人曾乘坐至尊公主後，之後死亡，而船上至少35人出現流感病徵。澳洲傳媒報道，船上至少15人確診；再多一名早前已下船的乘客死亡，但未知是否感染新冠肺炎，與郵輪相關的死亡個案增至2宗。三藩市當局指，所有檢測結果出爐後，會安排郵輪靠岸。

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至尊公主號（Grand Princess）載有逾3500名乘客和船員，當中有62人曾與死者同船，當局不允許他們登岸。郵輪公司日前表示，船上未有任何的確診個案。三藩市緊急管理局指，在15日航程中，35人出現類似流感的症狀，但多人痊癒。

當局稱，待檢測結果出爐後，美國疾病控制及預防中心（CDC）將為郵輪選定最適合的位置停靠，而該地位置確保周圍社區以及乘客的安全；CDC有多個選址，包括三藩市。

海岸防衛隊一架軍用直升機飛近郵輪，利用粗繩將試劑盒慢慢運落郵輪。

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郵輪不獲准泊岸，正停泊在三藩市對開的海域。海岸防衛隊以一架軍用直升機空投檢測的工具到郵輪，飛近郵輪，利用粗繩將試劑盒慢慢運落郵輪。但試劑只夠檢測100人，最快當地周五公布檢測結果。CDC人員登船為出現病徵的人士檢疫，等候檢疫期間所有人需要在船上隔離。

CDC早前稱，船上有「小型感染群」（small cluster）。船上11名乘客和10名船員出現新冠肺炎病徵。

美國加州首名新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）死者，曾乘坐郵輪至尊公主號。

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