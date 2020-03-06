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毋須下載App！Google語音助理能朗讀42種語言

科技 16:44 2020/03/06

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現時用戶只須說「Hey Google, read it」，或者「Hey Google, read this page」，Google Assistant就會讀出屏幕上的內容。

Google語音助理（Google Assistant）推出的朗讀文章功能經已登場！適用於Andriod系統5.0及以上版本的用戶，用戶只須說：「Hey Google, read it」，或者「Hey Google, read this page」，Google Assistant就會讀出屏幕上的內容。目前Google Assistant的朗讀文章功能支援42種語言，還包括中文在內。

Google Assistant的朗讀文章功能，還具備翻譯功能。Google表示，期望幫助各類有不同需要的用戶消除語言障礙，更輕鬆地取得資訊。 在協助朗讀網頁中的文字內容時，系統還會自動捲動頁面，並標示正在朗讀文字。而用戶也可自行調整朗讀語速，及選擇不同的朗讀聲調。

＞＞＞Google新工具助用家快速搜尋GIF圖

值得留意的是，此功能不需額外執行任何操作及設定，更不用額外下載安裝App即可使用。

網頁開發者可藉Actions on Google，將此項功能納入旗下網站、應用程式（App）等內容，讓使用者能透過Google Assistant閱讀文字內容。如果網頁設計者不希望使用者啟用該功能，則可透過「nopagereadaloud」標籤關閉。

責任編輯：張寶燕

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