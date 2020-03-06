【新冠肺炎】瑞銀：內地新年假平均延長12天　近7成人計劃增加娛樂消費

▲ 瑞銀預期1至2月零售總額按年或跌8%

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）侵襲全球，瑞銀Evidence Lab（獨立於瑞銀研究的賣方團隊，每月收集數據，將資料轉化為有用數據）上月14日至20日期間，展開了問卷調查，收集了1000個來自各綫城市、不同年齡階層、不同收入水平的消費者資料。

根據調查結果，雖然官方僅把農曆新年假推長3日，惟受訪者實際假期卻平均延長了12天，而由於民眾長留家中，68%受訪者透露，今年新年期間消費支出有所下降。整體而言，超過90%受訪者減少外出娛樂和用餐、81%則減少實體店消費。

相關文章：【新冠肺炎】中石油以「不可抗力」為由 取消接收進口天然氣

相關文章：【內房數據】一文看清內房2月銷售：融創上月合約銷售額跌33%（不斷更新）

因應出外受限，62%受訪者增加綫上娛樂支出，當中以男性和老年人佔比較高。該行又指，男性和老年人過往較少綫上消費，相關新用戶增長或因而加快。



瑞銀提醒，綫上消費縱可抵消部分疫情對整體消費所帶來的影響，效果亦「較有限」，預期1至2月零售總額按年或跌8%。

三分之二受訪者欲增加消費 17%想買車

展望往後，瑞銀指三分之二受訪者指出，計劃在疫情得到控制後，增加消費支出，體育和娛樂活動為首選，同時17%受訪者稱疫情提高其購車意願，預計第二季後，餐飲、運動服飾、航空業的抑制需求可獲釋放。

但瑞銀提醒，由於假期延長、企業產產，逾三分二受訪者擔心收入減少或失業，特別是低綫城市，或從事餐飲、農業、建築業、批發零售業的受訪者。

相關文章：【資料最齊】疫情影響銀行營運 一文睇晒邊間銀行分行停業（不斷更新）