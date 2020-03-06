WhatsApp推進階搜尋選項　方便用戶找尋對話記錄

▲ WhatsApp日前就發布iOS更新版本2.20.30，除了新增黑暗模式（Dark Mode）外，還推出了新的搜尋選項。

生活總離不開使用即時通訊應用程式，而WhatsApp更是港人愛用App之一。 WhatsApp日前就發布iOS更新版本2.20.30，除了新增黑暗模式（Dark Mode）外，還推出了新的搜尋選項。

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過往，WhatsApp 雖已有提供「搜尋訊息」功能，但iOS版本只可同時搜尋所有對話，而這次的更新則可在特定的對話中搜尋訊息，用戶只需開啟任何一個對話，點擊頂端的對話名稱，進入聯絡人資訊或群組資訊，然後點擊對話搜尋。而以往的搜尋功能只限於文字搜尋，此次更新能讓用戶於搜尋時可先選擇照片、影片、GIF、網站連結、文件和音訊6個種類，或先輸入文字再選擇種類，讓用家可以更容易找尋想要的對話記錄。

▲ 以往的搜尋功能只限於文字搜尋，此次更新能讓用戶於搜尋時可先選擇照片、影片、GIF、網站連結、文件和音訊6個種類。（Wabetainfo網站截圖）

▲ 用戶可先輸入文字再選擇種類，讓用家可以更容易找尋想要的對話記錄。（Wabetainfo網站截圖）

除強化「搜尋訊息」功能外，新版本WhatsApp也特別針對iOS 11的設計加以改善，並引入純文字動態，用家可在應用程式內「動態」分頁，按下「我的動態」右方的鉛筆編輯符號，就會打開文字底色功能的介面，其後輸入文字便可發布。輸入文字期間，用戶亦可選擇文字字型及背景顏色。

責任編輯：施雯雯