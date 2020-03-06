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【日本疫情】專家指檢測率低 疫情疑屬冰山一角

環球社會熱點 15:29 2020/03/06

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日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診人數連續兩日大增超過30人，累計升至超過1060人確診，12人死亡。日本政府應對疫情的方式備受批評，專家更質疑確診病例持續攀升下，日本的新冠肺炎病毒檢測率低，因此目前的疫情可能只屬冰山一角。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，雖然日本政府堅稱每日可為3,800人進行測試，但截至周三（4日），只有8,111人接受新冠肺炎病毒檢測。至於鄰國南韓自疫情爆發後，於全國進行大規模檢測，至今已確診超過6,000宗病例。

但非牟利組織日本醫學治理研究所執行董事Masahiro Kami質疑，日本的實際確診病例或較目前通報的數目高更多，懷疑目前的確診數字只屬冰山一角。Masahiro Kami認為，部分感染者可能因為無症狀或病情輕微，並未前往診所檢查。

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北海道大學的流行病學專家Hiroshi Nishiura正協助日本政府建立統計模型，他指目前政府通報北海道有80多人確診，但他預料實際確診人數或高出十倍。

厚生勞動省則表示，全國可能共有約3,000宗新冠肺炎確診病例。厚生勞動省更指，得悉大量民眾希望接受檢測，該部將擴大目標範圍，安排包括出現輕度症狀的人檢測。

倫敦國王學院人口健康研究所所長、世界衛生組織（WHO）前衛生政策負責人 Kenji Shibuya 表示，當有更多人進行病毒檢測，感染數字將繼續上升。他又建議，為減輕公眾的憂慮，日本政府應為更廣泛的群體進行檢測，尤其應優先考慮高風險的長者。

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專家更質疑確診病例持續攀升下，日本的新冠肺炎病毒檢測率低，因此目前的疫情可能只屬冰山一角。

責任編輯：鄭錦玲

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