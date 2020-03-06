「忍者龜之父」陳大河山頂寓所昏迷不治 享年87歲（第二版）

彩星集團 （00635） 創辦人、有「忍者龜之父」之稱的陳大河，據報昨午（3月5日）在山頂豪宅住所猝逝，享年87歲。同時根據港交所 （00388） 通知，彩星集團在今日召開董事會，預計將公佈去年業績。

據悉，陳大河住所為山頂白加道27號豪宅「Altadena House」其中一個單位，他昨午時段在家中昏迷，其後送往律敦治醫院後證實不治。

彩星集團及同系彩星玩具 （00869） 發聲明，指集團仝人對陳大河辭世深感痛惜，並對其家人致深切慰問。 聲明指陳大河畢生致力於推動香港玩具業走向國際， 聲譽昭著，其遽逝為業界一大損失，又指其同時熱心支持教育發展，品德與成就皆為世表率。

陳大河於1932年出生於廣東潮汕，其父為建築材料批發店商人。陳大河60年代在屯門創辦彩星玩具，其後憑藉生產及售賣「忍者龜」、「金剛」等發跡，並成為香港「玩具大王」。

陳大河於90年代將彩星集團上市，目前彩星集團主營玩具及物業投資，最新市值近24億元。上世紀90年代，陳大河已讓次子陳俊豪進入決策層，打理公司日常業務。

（第二版：更新彩星回應）

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