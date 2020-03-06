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【新股IPO】興業物聯暗盤曾升逾20%

金融經濟 16:29 2020/03/06

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興業物聯暗盤開市即爆升，於3大暗盤交易場均報捷。（資料圖片）

河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 暗盤開市即爆升，於3大暗盤交易場均報捷（見表），截止下午4時18分，升幅介乎15.6%至23.1%。

該股以1.99元近上限定價，集資淨額1.7億元，香港公開發售部分近11.2萬人認購，超額認購1413倍，一手中籤率3%，300手（60萬股）穩獲1手，國際配售股份亦獲大幅超額認購。

於三大暗盤交易場表現表：

興業物聯 （新上市編號：09916）
暗盤交易場 現價（元）* 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元） 成交額（元）
耀才 2.3 15.6% 620 186萬
輝立 2.36 18.6% 740 492萬
富途 2.45 23.1% 920 710萬

*截止下午4時20分

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責任編輯：趙偉津

香港股票 興業物聯（09916） IPO 配售 集資 成交 物業管理 香港

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