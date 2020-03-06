【新股IPO】興業物聯暗盤曾升逾20%

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滙豐價跌股息突破7.8厘 散戶「二千人操」撈底（第四版）
河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 暗盤開市即爆升，於3大暗盤交易場均報捷（見表），截止下午4時18分，升幅介乎15.6%至23.1%。
該股以1.99元近上限定價，集資淨額1.7億元，香港公開發售部分近11.2萬人認購，超額認購1413倍，一手中籤率3%，300手（60萬股）穩獲1手，國際配售股份亦獲大幅超額認購。
於三大暗盤交易場表現表：
|興業物聯 （新上市編號：09916）
|暗盤交易場
|現價（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|成交額（元）
|耀才
|2.3
|15.6%
|620
|186萬
|輝立
|2.36
|18.6%
|740
|492萬
|富途
|2.45
|23.1%
|920
|710萬
*截止下午4時20分
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責任編輯：趙偉津