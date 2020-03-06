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【有幾多公主號？】鑽石公主號、至尊公主號郵輪相繼出事　母公司股價急挫近半

金融經濟 15:18 2020/03/06

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繼早前載有香港乘客的鑽石公主號（Diamond Princess）因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情而須在日本橫濱隔離，至尊公主號（Grand Princess）亦因為有患者上船而未能靠岸，被隔離在外海。事實上，在這場疫情當中，整體郵輪行業比起航空業、零售業等受到的衝擊更大。

鑽石公主號、至尊公主號為公主郵輪（Princess Cruises）品牌旗下郵輪，而公主郵輪是嘉年華公司（美︰CCL）旗下11個郵輪品牌的其中之一。受到疫情拖累，其股價於周四（5日）跌14.1%，報27.87美元。

Princess Cruises目前有20隻郵輪，據官網顯示，除了鑽石公主號及至尊公主號，還有加勒比公主號（Caribbean Princess）、珊瑚公主號（Coral Princess）、皇冠公主號（Crown Princess）、尋夢公主號（Discovery Princess）、翡翠公主號（Emerald Princess）、奇緣公主號（Enchanted Princess）、黃金公主號（Golden Princess）、海島公主號（Island Princess）、盛世公主號（Majestic Princess）、太平洋公主號（Pacific Princess）、帝王公主號（Regal Princess）、皇家公主號（Royal Princess）、紅寶石公主號（Ruby Princess）、藍寶石公主號（Sapphire Princess）、碧海公主號（Sea Princess）、星空公主號（Sky Princess）、星辰公主號（Star Princess）及太陽公主號（Sun Princess）。

至於會停泊在亞洲的，就只有鑽石公主號、黃金公主號、至尊公主號、盛世公主號、太平洋公主號、帝王公主號、皇家公主號、藍寶石公主號、碧海公主號及太陽公主號。

年初至今股價腰斬 表現差過航空股

嘉年華公司由年至今，其股價已累跌逾45%。相比之下，因疫情而取消大量航班的國泰航空 （00293） ，年初至今股價只下跌了約22.6%。由此可以看出，市場對於郵輪公司的前景悲觀程度遠大於航空公司。

據華爾街日報早前報道，有資深郵輪營運商表示，根據郵不同輪的情況，預計地中海地區2021年和2022年夏季的提前預訂量將大跌逾40%。從產業性質而言，由於本身郵輪屬於非必要消費，其表現往往更受經濟影響。故從某種程度而言，郵輪公司股價亦反映出投資者對經濟前景的看法。

旅客紛紛取消郵輪行

旅客若取消行程，可以補償多少旅行費用，取決於時間點。若於行程開始前兩個月的時間，通常可以全額退款，而在航行前30到45天之間取消的乘客，通常會退回其定金或總票價的50%，一般以金額較大者為準。正因如此，不少旅客在得知疫情後便會果斷地取消行程，以免拿不到全數退款。在短時間內大量預訂取消，亦導致了一些現金流不足的郵輪公司面臨壓力，甚至要破產。如日本大型郵輪公司神戶夜光，便是首家因疫情破產的郵輪公司。

相關文章︰【郵輪破產】受鑽石公主號事件拖累 日本神戶夜光郵輪破產

橫濱離船的鑽石公主號乘客 可獲全數退回票價及航程費用

 

香港股票 美股 國泰航空（00293） 國泰航空 香港 日本 新冠肺炎 鑽石公主號 武漢肺炎

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