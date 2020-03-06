【北美疫情】加拿大確診首例社區傳播 未知源頭

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在北美州蔓延。加拿大疫情擴散至多個省份，確診病例累計46宗。到目前為止，加拿大的所有個案都涉及最近前往伊朗、意大利、埃及和中國等國家旅行或與這些旅行者有密切聯繫的人士。當局指，卑詩省一名婦女儘管最近沒有旅行歷史，並且沒有與感染病毒的患者有任何接觸，但她對新冠肺炎測試呈陽性。

據加拿大CTV新聞台報道，該新病例被認為是加拿大首例社區傳播病例，標誌著衛生官員第一次無法查明患者的感染源。卑詩省衛生官員亨利（B​​onnie Henry）稱，她真的擔心還有更多與此例社區傳播有關的個案。當局已進行一項公共衛生調查。

亨利周四（5日）表示：「我們需要找出她的感染源。因此，我希望我們會因此而看到其他人變得積極起來。可能至少還有一個人患有這種疾病，我們需要找到他們和其接觸者，停止進一步的傳播。」

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加拿大衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）表示，她和其他政府官員預料到會出現社區爆發，已經為這種情況做準備。

大學衛生網絡感染預防和控制醫學主任霍塔（Susy Hota）周四表示，到目前為止，安大略省尚未出現社區病例，但要檢測起來很難。到目前為止，我們還沒有跡象表明它在安大略省的社區中。」

目前在卑詩省累計21例新的冠狀病毒陽性病例，包括一名病危的婦女。安大略省在周四新增三宗病例，所有病例均涉及最近到訪他國，全省共累計23例。

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責任編輯：曾子龍

