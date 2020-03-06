  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 16:07
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【加拿大疫情】首現社區爆發 卑詩女染病源不明

環球社會熱點 15:56 2020/03/06

分享：

【新冠肺炎加拿大疫情】首現社區爆發 卑詩女染病源不明

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在北美州蔓延。加拿大疫情擴散至多個省份，確診病例累計46宗。到目前為止，加拿大的所有個案都涉及最近前往伊朗、意大利、埃及和中國等國家旅行或與這些旅行者有密切聯繫的人士。當局指，卑詩省一名女子儘管最近沒有旅行歷史，並且沒有與感染病毒的患者有任何接觸，但她對新冠肺炎測試呈陽性。

【日本簽證】日本指要求中韓入境者隔離 非強制措施

【美國疫情分佈】紐約社區大爆發 40%州份染疫

據加拿大CTV新聞台報道，該新病例被認為是加拿大首例社區傳播病例，標誌著衛生官員第一次無法查明患者的感染源。卑詩省衛生官員亨利（B​​onnie Henry）稱，她真的擔心還有更多與此例社區傳播有關的個案。當局已進行一項公共衛生調查。

亨利周四（5日）表示：「我們需要找出她的感染源。因此，我希望我們會因此而看到其他人變得積極起來。可能至少還有一個人患有這種疾病，我們需要找到他們和其接觸者，停止進一步的傳播。」

【泰國入境】當局證未強制隔離 香港人填表順利入境

【日本簽證】香港失免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽

加拿大衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）表示，她和其他政府官員預料到會出現社區爆發，已經為這種情況做準備。

大學衛生網絡感染預防和控制醫學主任霍塔（Susy Hota）周四表示，到目前為止，安大略省尚未出現社區病例，但要檢測起來很難。到目前為止，我們還沒有跡象表明它在安大略省的社區中。」

目前在卑詩省累計21例新的冠狀病毒陽性病例，包括一名病危的婦女。安大略省在周四新增三宗病例，所有病例均涉及最近到訪他國，全省共累計23例。

【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增

【日本疫情】嚴打炒口罩 日本雅虎禁拍賣口罩

責任編輯：曾子龍

相關文章

【美國疫情分佈圖】紐約社區大爆發 40%州份染疫
今日
【美國疫情分佈圖】紐約社區大爆發 40%州份染疫
【日本簽證】日本指要求中韓入境者隔離 非強制措施
今日
【日本簽證】日本指要求中韓入境者隔離 非強制措施
【泰國入境】當局證未強制隔離 香港人填表順利入境
今日
【泰國入境】當局證未強制隔離 香港人填表順利入境
【日本簽證】香港失免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽
今日
【日本簽證】香港失免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽
【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策
今日
【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策
傳染病 疫情 加拿大 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月06日 時間16:00）

下一篇文章

【國際疫情總覽】美國國防部據報12宗疑似病例 10年期債息再創新低0.808厘（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策
【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策
泰國旅遊局急否認 官方沒要求中港澳入士隔離14日
泰國旅遊局急否認 官方沒要求中港澳入士隔離14日
【日本簽證】日本暫停港澳免簽入境 中韓旅客強制隔離14日
【日本簽證】日本暫停港澳免簽入境 中韓旅客強制隔離14日
【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增
【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增
德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行
德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日