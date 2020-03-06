港元拆息回落　供樓揀H按、P按或定按較著數?

美國減息半厘，港元拆息持續回落，與樓按相關的1個月拆息經連跌8日，再創1年新低。環球央行相繼減息，惟本港龍頭行滙豐 （00005） 已明言最優惠利率（P）已減無可減。H按、P按、定按計劃頓時高下立見。

拆息回落利H按

根據香港銀行公會數據，1個月拆息今日跌至近1.18946厘，較上日跌約10點子，連續8日下跌，再創1年新低，目前較同期美元拆息高17點子。長期拆息跌幅較短息顯著，3個月拆息亦8連跌，並創近兩年新低，報1.38816厘，跌逾13點子；6及12個月拆息分別跌約27點子及30點子，6個月拆息報1.4603厘，12個月拆息報1.57518厘，均屬近年少有明顯回落，並且是近年低位。

1個月拆息倘跌至1厘 H按慳500元

目前H按封頂息率普遍為2.5厘，而H按息率為H+1.24厘計，1個月拆息跌至1.19厘（即實際利率2.43厘），已跌穿2.5厘封頂息率。以貸款額400萬元、年期25年計，H按計劃每月供款較P按低141元。假設1個月拆息進一步跌至1厘，H按每月供款更會較P低520元（見下表）。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，環球經濟下行風險在疫情影響下存在更大變數，料各國繼續以低息及寬鬆貨幣政策應對，低息環境持續下，預料本港按息年內介乎2.25厘至2.5厘低水平。

定息計劃息率最低2.75厘

政府此前宣布計劃推出定息按揭，10年期按揭息率2.75厘，15年按揭息率2.85厘，20年按揭息率2.95厘，上限1000萬元。以拆息水平來看，定息按揭計劃息率可謂毫不吸引。根據中原按揭資料，H按目前的市佔率達80%。若美國持續減息，H按市佔率可能很快重上9成。

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