美10年期債息驚見0.663厘　醞釀新一輪環球金融實驗

▲ 美國10年期債息跌至新低，全球財金體系再有新一輪史無前例實驗?

美國股市連番大瀉，經濟衰退憂慮急劇升溫下，美十年期債息屢創歷史新低，上周五收報0.764厘。因應美國聯儲局「緊急性」減息後，僅餘5發減息「子彈」（假設每發為25點子），同時歐洲多國更陷入負利率困境，為應對經濟危機，環球勢掀新一輪金融實驗。

上一輪金融實驗為2008年「金融海嘯」後的量化寬鬆，多國大手「放水」，成功為環球經濟注入動力，美股更迎來超過10年的大牛市。可是，量化寬鬆同時帶來不少副作用，市場習慣流動性充裕，聯儲局「利率正常化」進程去年悄然結束，低利率環境已成常態。隨着央行招數愈來愈少，「現代貨幣理論」（MMT，Mondern Monetary Theory）大有機會成為下一個金融實驗。

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MMT絕非全新概念，三十多年前已橫空出世，其核心思想在於：（1）貨幣政策與財政政策不應分家、（2）只要大環境未現強勁通脹問題，政府可無視赤字，隨意「印銀紙」、（3）政府可透過財政政策，直接支撐經濟。環顧目前各國債務問題不低、息口又處低位，同時經濟動力顯著放慢，正好為MMT提供了實踐機會。

按此邏輯推算，若有關理論確實搬上大枱，可預期各國政府將進一步增加財政刺激，例如透過發債方式，發展傳統和新型基建，包括道路、5G、新能源等，然後則利用央行印銀紙，償還債務；同時間，央行為刺激經濟，或引領全球進入零息環境。

▲ Ray Dalio去年中預言，市場正不可避免地朝著MMT方向前進

事實上，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人Ray Dalio去年中預言，市場正「不可避免地朝着（MMT）這個方向前進」。

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值得注意是，MMT最後若要實行，仍需處理數項問題，包括如何避免引發通脹、央行獨立性如何解決、CPI等指標或後是否仍屬監測通脹過熱指標等等。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper形容，現代貨幣理論與直升機撒錢（helicopter money）十分相像，被視為解決現時預算難題的「靈丹妙藥」，但提醒 ，各國央行現時之所以運作成功，「有賴於其獨立性」，並稱「聯儲局及其他央行是環球金融危機的真正英雄，而這種英雄來源於獨立性。」

她補充，環球民粹主義高漲，若央行獨立性受阻，外界注意力或會轉向央行，視其為「權力及精英主義的堡壘」。

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