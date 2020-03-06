【5G手機】傳華為擬cut 5G手機訂單　舜宇瑞聲下跌

▲ 台灣媒體報道，華為今年擬啟動第二輪手機cut單，涉及5G手機。

華為擬啟動第2輪智能手機訂單CUT單，據台灣媒體報道，新型冠狀病毒疫情衝擊手機供應鏈生產及銷情，傳是次取消訂單對象為5G手機，目的是去庫存，因現有高達4000萬至5000萬部手機庫存，恐拖累5G手機鏈。而今年初首CUT訂單的是4G手機。

華為僅次於三星，是全球第二大智能手機生產商，市場擔憂，第2季為傳統手機行業淡季，如果華為CUT單，相關供應鏈則更慘淡。

舜宇 （02382） 午後跌2.7%，報128.5元，瑞聲 （02018） 跌1%，報52.55元，丘鈦 （01478） 跌2.7%，報11.62元。

報道指，華為在新冠肺炎疫情及無法使用Google行動服務的雙重影響下，開始修正智慧手機庫存，今年初主要砍單4G手機，這次則是調降5G手機。

此外，蘋果日前已宣布本季無法達成先前釋出的營收預期；關鍵零組件廠近期也接連下調財政盈利預測，尤以射頻元件供應商為最。

蘋果射頻元件供應商Qorvo早前調整第4季營收預測，從此前的8億至8.4億美元，下調至7.7億美元。另一射頻元件大廠Skyworks於3月5日亦下調盈利預測，估計單季營收在7.6億至7.7億美元，此前預測為8億至8.2億美元。

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責任編輯：陳華