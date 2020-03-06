美股驚魂未定倒逼一減再減  聯儲本月或再減息半厘？

美國聯儲局於本周二突然緊急減息半厘，以紓緩新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情擴散陰霾對美股的壓力。惟美股持續大幅波動，現時市場預期儲局本月將繼續減息救市，或會再減息半厘。

聯儲局本周二突然非常規減息半厘，為金融海以來首次，主要由於美股上周重挫，道指一周跌12%，亦為海嘯以來最勁。不過美股本股持續波動，隔夜美股再瀉969點或3.58%。

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股市未止瀉，再有倒逼儲局繼續減息救市的機會。市場預期儲局今年內會持續減息放水支持經濟。

本月議息會議 市場預期減息半厘

儲局將於本月17至18日舉行議息會議，據芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，預期屆時儲局再減息半厘的機會高達100%。如果這預期結果成真，連同本周二的非常規減息，即儲局於1個月內合共減息1厘，亦將會是海嘯以來首次。

市場還預期儲局減息步伐不會停止，預期4月份會較現時減息0.75厘的機會達逾8成，即有機會再減息一次。甚至市場預期有1成的機會於4月份減至「零息水平」，即聯邦基金標準利率減至0厘至0.25厘範圍。

據Fedwatch顯示，到年內美國重回「零息」的機會高達4成。現時市況波動，市場預期儲局會不停減息救市保經濟，回應市場訴求。



聯儲局第三號人物、紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）也為繼續減息大打「開口牌」，新型冠狀病毒疫情對美國經濟構成風險。他又指，疫情的演變極不確定性，未來幾周與幾個月，儲局將持續密切關注情勢發展及其對經濟的影響，聯儲局仍保持靈活性，並準備在必要時對操作做出調整，以確保貨幣政策有效落實與傳遞至金融市場和整體經濟。

責任編輯：錢家鋒

