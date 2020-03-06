  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 14:18
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

美股驚魂未定倒逼一減再減  聯儲本月或再減息半厘？

金融經濟 13:34 2020/03/06

分享：

美國聯儲局於本周二突然緊急減息半厘，以紓緩新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情擴散陰霾對美股的壓力。惟美股持續大幅波動，現時市場預期儲局本月將繼續減息救市，或會再減息半厘。

聯儲局本周二突然非常規減息半厘，為金融海以來首次，主要由於美股上周重挫，道指一周跌12%，亦為海嘯以來最勁。不過美股本股持續波動，隔夜美股再瀉969點或3.58%。

相關文章：【美國減息】儲局急減息美股反大跌？ 歷史告訴你：緊急減息危機大

股市未止瀉，再有倒逼儲局繼續減息救市的機會。市場預期儲局今年內會持續減息放水支持經濟。

本月議息會議 市場預期減息半厘

儲局將於本月17至18日舉行議息會議，據芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，預期屆時儲局再減息半厘的機會高達100%。如果這預期結果成真，連同本周二的非常規減息，即儲局於1個月內合共減息1厘，亦將會是海嘯以來首次。

 

 

市場還預期儲局減息步伐不會停止，預期4月份會較現時減息0.75厘的機會達逾8成，即有機會再減息一次。甚至市場預期有1成的機會於4月份減至「零息水平」，即聯邦基金標準利率減至0厘至0.25厘範圍。

 

據Fedwatch顯示，到年內美國重回「零息」的機會高達4成。現時市況波動，市場預期儲局會不停減息救市保經濟，回應市場訴求。

 


聯儲局第三號人物、紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）也為繼續減息大打「開口牌」，新型冠狀病毒疫情對美國經濟構成風險。他又指，疫情的演變極不確定性，未來幾周與幾個月，儲局將持續密切關注情勢發展及其對經濟的影響，聯儲局仍保持靈活性，並準備在必要時對操作做出調整，以確保貨幣政策有效落實與傳遞至金融市場和整體經濟。

責任編輯：錢家鋒
 

減息 議息 美股 美國聯儲局 武漢肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

滙豐一連2員工中招新冠肺炎 滙豐跌2%破底股息率升穿7.8厘（不斷更新）

下一篇文章

國泰認關閉加拿大溫哥華機艙服務員基地 發言人：正與工會溝通（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【泰國入境未強制隔離】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十四版）
【泰國入境未強制隔離】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十四版）
Bossini創辦人孫女羅貝兒今年1月韓國抽脂後死亡　丈夫香港入稟控告涉事醫院
Bossini創辦人孫女羅貝兒今年1月韓國抽脂後死亡　丈夫香港入稟控告涉事醫院
道指跌幅收窄至530點 恒指夜期跌180點（不斷更新）
道指跌幅收窄至530點 恒指夜期跌180點（不斷更新）
【限制入境】泰國列港為高危地區　泰國旅遊局︰旅客暫不用隔離
【限制入境】泰國列港為高危地區　泰國旅遊局︰旅客暫不用隔離
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【萬寧口罩】萬寧今早夥THE GULU網上售理的幼童口罩 名額8800個（附分店地址）
【萬寧口罩】萬寧今早夥THE GULU網上售理的幼童口罩 名額8800個（附分店地址）