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【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 中手游料去年多賺85%（不斷更新）

金融經濟 12:58 2020/03/06

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▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜︰

中手游

中手游 （00302） 公布，預計截至2019年12月31日止年度，經調整純利預期將錄得約70%至85%增長，而去年經調整純利則為約3.4億元。該增長主要由於推出多款受歡迎的新遊戲，集團現有遊戲的強勁表現，以及來自集團於2018年收購的兩間營運附屬公司北京文脈互動科技有限公司及軟星科技（北京）有限公司的貢獻。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國烯谷

中國稀谷 （00063） 公布，相較截至2018年12底止年度錄得淨虧損，集團預期截至2019年12月底止年度錄得虧損大幅減少，或導致輕微淨利潤或輕微淨虧損。

主因截至2019年12月31日止年度高級管理人員薪酬較截至2018年12月31日止年度減少，致使經營及行政開支減少；集團所持有的資產價值上升，導致截至2019年12月31日止年度集團錄得資產估值收益大幅增加；截至2018年12月31日止年度日本附屬公司之物業、廠房及設備預付款項之撇銷；及截至2019年12月31日止年度之出售附屬公司的收益。

相關通告：公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

中滙集團

中滙集團 （00382） 公布，預期截至2020年2月29日止六個月的核心淨利潤，較截至2019年2月28日止六個月期間相比，將錄得不少於30%的增幅。盈利顯著增長主要由於學生人數上升及平均學費上升。

相關通告：公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 恒發光學受累貿易戰加關稅（3月5日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　新世紀醫療料去年盈轉虧（3月4日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　陽光100料去年溢利增長逾8倍（3月3日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 永升生活料純利至少增1倍（3月2日）

香港股票 中國烯谷集團（00063） 中滙集團（00382） 盈喜 盈警
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