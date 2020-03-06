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【新冠肺炎】 美國科技企業紛紛宣布西雅圖員工在家工作

科技 12:55 2020/03/06

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不斷在全球各地蔓延，美國各大科技企業紛紛採取應對措施，包括推行在家工作、求職面試改為線上、限制出差旅行，以及取消大型活動等。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不斷在全球各地蔓延，美國各大科技企業紛紛採取應對措施，包括推行在家工作、求職面試改為線上、限制出差旅行，以及取消大型活動等。不幸的是，Facebook於日前發出通知表示，位於西雅圖的Stadium East辦公室首名員工確診新冠肺炎，目前Facebook已緊急關閉辦公室進行消毒工作，所有員工3月9日前都不能返回辦公室。而較早前，美國電商亞馬遜（Amazon）在西雅圖的辦公大樓內，亦有其他公司的員工確診。

【新冠肺炎】Facebook員工確診感染　西雅圖辦公室緊急關閉至下周一

綜合外媒報道，亞馬遜上星期已發出指示，宣布全球營運團隊員工不要安排任何需要出差的會議，同時建議西雅圖地區員工在家工作至3月下旬。

Google除禁止員工前往中國、伊朗和意大利地區出差工作外，最新亦禁止員工到訪南韓和日本。同時，該公司又向員工發內部通知表示，容許西雅圖地區員工在家工作。

此外，微軟（Microsoft）在西雅圖地區擁有近5.4萬員工，其中大部分在華盛頓州雷德蒙德市的總部。微軟行政副總裁Kurt DelBene亦宣布，建議所有西雅圖地區員工在家工作直至3月25日。

【新冠肺炎】IBM限制美國員工出差　Think大會改線上舉行

隨著疫情在美國蔓延，包括東岸新澤西州、加州和紐約等地。美國確診病例至今已升至近160宗，遍及美國四方17州，當中在華盛頓和加州已經有11人不幸身亡。

責任編輯：施雯雯

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