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【日本疫情】大阪兩Live House相關確診增至近40宗

環球社會熱點 12:22 2020/03/07

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在日本肆虐，大阪有兩個小型展演場館（Live House）疑出現集體感染，分別是大阪市北區的Soap opera classics梅田和都島區的Arc。截至周五（6日），與此2個Live House相關的確診個案有39宗。

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日媒報道，大阪府最新公布的新增13名患者，當中8人去過Soap opera classics梅田，另外5人是去過Live House確診者的家屬或同事。

至於與Arc相關的確診人數增至16人。在Arc演出了2天多為流行音樂和搖滾樂樂隊，當中有活躍了20年的老樂隊，擁有很多粉絲。Arc稱，觀眾主要介乎35歲至49歲的女性，粉絲來自全國各地。

大阪市衛生部門稱，2天的表演吸引了約200名觀眾，觀眾肩並肩、近距離為樂隊吶喊助威或跳舞，很多人沒有佩戴口罩。

Arc向大阪府提供購買預售票的觀眾名單，當局正了解他們的健康狀態；但在近200人中，只聯絡到47人。

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濱松市濱松醫療中心傳染病內科部長矢野邦夫指出，在Live House，患者和其他觀眾一起唱歌，飛沫更容易傳播，距離較遠的人也存感染風險。

矢野邦夫補充，觀眾聚集在舞台前，與一般封閉空間相比，更容易出現過密情況；Live House亦可能為了隔音，通風換氣系統不及其他地方。

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