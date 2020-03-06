環球股市震盪　野村薦30隻亞洲最佳防守股

▲ 雖然中國經濟面對不少挑戰，但從下而上的方式分析，仍找到不少優質的防守股。

環球股市大幅波動，市場避險情緒升溫，券商野村證券均推薦30隻亞洲（日本除外）防守性最高的股票予保守投資者，以應對大市震盪。野村稱，30隻防守性具備回購股票、擁強勁現金流或持續派息的特質。

野村認為，高防守性不代表高股息率，反映是代表企業持續持有強勁的營運現金流，槓桿比率偏低，並有充足的現金儲備，該行並偏好那些有持續派息或回購往績的企業。野村相信，這些企業在疲弱的宏觀經濟環境下，有較強的抗跌力。

30隻防守股 中港企業佔18隻

30隻防守股中，中港企業佔18隻，反映雖然中國經濟面對不少挑戰，但從下而上的方式分析，仍找到不少優質的防守股，與野村予中港股市「增持」評級匹配。其次，絕大部分股份是淨現金，全部公司的自由現金流均為正數，平均現金兌資產比率為四成。行業方面則較為分散，既有周期股，也有增長股。

野村預期，股市波動性將會持續至第一季業績公布期，即4月左右，並預計新型冠狀病毒不會演變成全球大型傳染病。

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