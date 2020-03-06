【日本簽證】香港失免簽 Expedia,Booking,Agoda等退訂延期政策一覽

▲ 【日本簽證】香港失免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽

日本簽證收緊限制。日本新冠肺炎疫情擴大下，暫停香港免簽證，並強制全中國人士入境日本後隔離14天。日本變相封關，香港失去日本免簽證下，不少旅遊平台都因應日本簽證新限制，調整取消或延期的安排。

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Agoda

該平台暫未有就日本的擴大檢疫及出入境限制作更新。但該平台因應新冠肺炎疫情，上月曾宣布，如中國內地、香港及澳門旅客出發往全球任何地點，預訂了入住日期於2月29日或之前的酒店而仍未入住，可透過自助服務或致電客戶服務熱綫取消。

至於是次該平台會否再延長免費取消政策，則有待公布。

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Expedia

Expedia表示，因應疫情不斷變化，目前正與航空公司及其他旅遊合作夥伴檢討政策。Expedia指由於目前出現大量查詢，建議兩周後才出發的客戶稍後再作聯絡。該公司亦建議出發日期較早的旅客，可於網上更改或取消預訂酒店的行程，如須收取費用或並無顯示更改或取消選項，可再聯絡客服。

至於航空公司方面，Expedia建議旅客於相關航空公司或機場網站，查詢所屬航班有否取消，並查詢旅遊保險條款以了解更改行程會否受保障。

Expedia指部分航空公司會針對此情況全數豁免手續費，如航空公司未有提供全額退款，可於網站填寫表格以便客戶服務團隊聯絡，並為旅客建議最佳選項。

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Booking.com

該平台回覆指，目前正在了解公司有關預定或改期的安排。

Hotels.com

該平台表示，正與航空公司及旅遊合作夥伴檢討政策，亦建議兩周後才出發的旅客，可於稍後才聯絡查詢。

該平台指出，如果旅客是於過去 24 小時內預訂酒店，有機會可於無需支付手續費下作更改，或獲得全額退款。但如旅客於臨近入住日期前更改或取消預訂，便可能需要支付額外費用。

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Trip.com

Trip.com 於網站上宣布，如有旅客因目的地當局宣布旅遊限制或強制14天檢疫要求，而無法預期出發，將可獲得酒店、火車、機場接送、租車及當地玩樂產品方面的全額退款。

另外，上述安排如有任何更改，將以官方網站更新的詳情為準。

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