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【日本簽證】香港失免簽 旅遊平台退訂延期政策一覽

環球社會熱點 11:58 2020/03/06

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日本擴大檢疫及出入境限制，更暫停對香港免簽證入境機制，部分旅遊平台因應新冠肺炎疫情，調整取消或延期的安排。

日本的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情嚴峻，日本擴大檢疫及出入境限制，向中國（包括香港及澳門）及南韓入境的旅客，強制隔離檢疫14日，更暫停對香港、澳門、南韓免簽證入境機制，變相封關。部分旅遊平台因應新冠肺炎疫情，調整取消或延期的安排。

【日本簽證】日本暫停港澳免簽入境 中韓旅客強制隔離14日

泰國旅遊局急否認 官方沒要求中港澳入士隔離14日

  • Agoda

該平台暫未有就日本的擴大檢疫及出入境限制作更新。但該平台因應新冠肺炎疫情，上月曾宣布，如中國內地、香港及澳門旅客出發往全球任何地點，預訂了入住日期於2月29日或之前的酒店而仍未入住，可透過自助服務或致電客戶服務熱綫取消。

至於是次該平台會否再延長免費取消政策，則有待公布。

  • Expedia

Expedia表示，因應疫情不斷變化，目前正與航空公司及其他旅遊合作夥伴檢討政策。Expedia指由於目前出現大量查詢，建議兩周後才出發的客戶稍後再作聯絡。該公司亦建議出發日期較早的旅客，可於網上更改或取消預訂酒店的行程，如須收取費用或並無顯示更改或取消選項，可再聯絡客服。

至於航空公司方面，Expedia建議旅客於相關航空公司或機場網站，查詢所屬航班有否取消，並查詢旅遊保險條款以了解更改行程會否受保障。

Expedia指部分航空公司會針對此情況全數豁免手續費，如航空公司未有提供全額退款，可於網站填寫表格以便客戶服務團隊聯絡，並為旅客建議最佳選項。

【日本疫情】日企引進中國AI系統 助診斷新冠肺炎

【日本疫情】禁止網上轉售口罩 違者需罰款

  • Booking.com

該平台回覆指，目前正在了解公司有關預定或改期的安排。

  • Hotels.com

該平台表示，正與航空公司及旅遊合作夥伴檢討政策，亦建議兩周後才出發的旅客，可於稍後才聯絡查詢。

該平台指出，如果旅客是於過去 24 小時內預訂酒店，有機會可於無需支付手續費下作更改，或獲得全額退款。但如旅客於臨近入住日期前更改或取消預訂，便可能需要支付額外費用。

  • Trip.com

Trip.com 於網站上宣布，如有旅客因目的地當局宣布旅遊限制或強制14天檢疫要求，而無法預期出發，將可獲得酒店、火車、機場接送、租車及當地玩樂產品方面的全額退款。

另外，上述安排如有任何更改，將以官方網站更新的詳情為準。

【泰國入境】訊息混亂 胡慧沖：香港人順利入境 須填申報表

廉航Flybe倒閉僅開端 航空公司恐陸續出事

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