【新冠肺炎】馬雲分別捐贈伊朗、南韓100萬口罩 「萬里尚為鄰，相扶無遠近」（第二版）

▲ 馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會宣布，聯合向南韓捐贈100萬個口罩。

新冠肺炎疫情在全球擴散，尤其日韓、中東確診個案急增，繼早前捐贈日本100萬口罩後，阿里巴巴（09988）創辦人馬雲今日相繼宣佈，分別捐贈南韓、伊朗100萬個口罩。

馬雲最新在社交平台表示，「萬里尚為鄰，相扶無遠近。最近伊朗疫情日趨嚴重，醫療物資短缺，看到那麼多人得病，特別是很多婦女、孩子⋯⋯我們感同深受。」他指，經多方努力籌措到100萬個口罩，將火速發往伊朗首都德黑蘭，希望能夠緩解燃眉之急。

馬雲、阿里巴巴聯合捐贈南韓100萬口罩

馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會今早也宣布，聯合向南韓捐贈100萬個口罩，支持當地抗擊疫情，相關物資已經準備就緒。每箱物資都印上「山水之鄰，風雨相濟」的中韓雙語贈言，喻意兩個密切互動的國家在危急關頭同舟共濟。

馬雲公益基金會在其官方微博上說：「在我們十分困難的時候，來自南韓的物資緩解了極大的壓力。現在南韓遇到困難，我們也希望能夠出一份力。」

基金會透露，該批由馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會經多方籌措而來。馬雲早前與前聯合國秘書長潘基文聯繫，在其牽線下將這批口罩送抵南韓，稍後再交由南韓紅十字會送到最需要的人手中。

較早前，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會亦已向日本捐贈100萬個口罩，支援日本的新冠肺炎防疫工作。

（第二版加入捐贈伊朗口罩內容）

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