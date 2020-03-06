【日本疫情】日企引進中國AI系統 助診斷新冠肺炎

日本新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，日本諾日士鋼機集團旗下的Doctor-NET擬與中國內地的AI開發企業北京推想科技合作，向日本引進在武漢等地使用的肺炎診斷系統，該公司認為中國內地AI系統有助於醫療前線檢測病毒及儘早確診。

據日經新聞網報道，Doctor-NET將引進在中國醫療前線使用的AI輔助診斷系統以及CT圖像特徵病例集，在日本進行提高系統精確度和品質的研究。Doctor-NET預計，該系統還有望用於通過CT圖像找出感染者。

北京推想科技已經和武漢同濟醫院等中國多家醫療機構合作，開發了根據患者CT圖像檢查出新型冠狀病毒肺炎的系統，被中國300多家醫療機構使用。在中國被使用於輔助診斷超過3萬例患者。公司曾接受美國風險投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）投資。

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日本的新型冠狀病毒檢測於3月6日才被納入公共醫療保險。外界認為，日本很明顯在危機管理上懈怠。早前，由日本國立感染症研究所和地方衛生研究所實施檢測，但每日檢測能力僅為1000份左右，從2月中旬開始請求民間的檢測公司提供合作，將每日檢測能力提高至約4000份。

相比之外，海外國家和地區率先引入了PCR檢測法，韓國約543所醫院和保健所等機構均可以做檢測，每日檢測能力為1.5萬份。 美國食品藥品監督管理局（FDA）2月底放寬限制，使企業易於開發新的檢測方法。美國疾病控制與預防中心（CDC）也向醫療機構提供PCR檢測試劑盒。

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責任編輯：曾子龍

