道富︰11家恒指成分股董事屬「全男班」 倡性別多元化

▲ 「無畏女孩」計劃已獲681家企業響應。

近年上市公司對ESG（環境、社會、企業管治）的關注度有所提升。其中，企業管理層的性別多元化亦是關注點之一。道富環球投資管理環球資產盡職治理聯席主管Benjamin Colton表示，在香港恒生指數的成分股中，有11家企業的董事會中缺乏女性成員，並擬將道富的「無畏女孩」計劃擴展至香港，促進該等公司引進女性董事。

「無畏女孩」始於3年前，計劃主旨是推動更多上市公司在管理層中實現性別多元，自計劃展開以來，已有681家從未有女性董事會成員的企業響應呼籲，現時他們的董事會中已至少有一名女性成員。在「無畏女孩」計劃所覆蓋的市場内，若企業連續四年缺乏性別多元化及未能就此與道富進行有成效的對話，道富將對該公司的提名和管治委員會主席投反對票，甚至對整個委員會投反對票。

對於其計劃擴展至香港，Benjamin Colton表示，會去信恒指成分股內相關的11家企業。他表示，有關計劃是為了與相關企業進行溝通合作，促使他們實現性別多元化管理。他認為，引入女性董事對公司的長遠發展有利，可以促董事會在多維度思考決策思考，加強創新，降低其經營風險。

他表示，道富作為指數成份股的長期持有者，希望與公司深化合作關係。他又解釋，道富對董事投反對票的準則，並非是要懲罰這些公司，而是希望推動企業改變其思維，實現長遠回報是這些企業與道富的共同目標。而在董事人選考慮上，他希望新的女性董事能夠是合乎資格兼且可以為公司增加價值。惟他亦強調，不會主動提名董事。

除香港外，是次計劃亦會擴展至新加坡，目前新加坡海峽時報指數，有6家企業未有女性董事。

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