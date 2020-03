【泰國入境】香港等疫區旅客不用隔離 芭堤雅取消潑水節活動

泰國將香港列為新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)「疫區」,入境限制措施訊息一度混亂。泰國旅遊局發公告澄清,泰國不會對來自「疫區」的旅客檢疫隔離,包括香港。惟因應新冠肺炎疫情,芭堤雅、春武里、孔敬3地宣布,取消4月8日至15日,當地傳統慶祝新年的潑水節活動。

旅遊局公告稱,泰國不建議對中國及其疫區實施任何旅遊或貿易限制,泰國政府也未正宣布,對疫局區旅客實施隔離措施。

泰媒The Thaiger報道,泰國旅遊局提到:

“Currently, Thailand does not recommend any travel or trade restrictions against China or other affected areas.”

“Also to date, the Thai government has not made any official announcement regarding self-quarantine for travellers from affected areas.”