【泰國入境】當局證未強制隔離 香港人填表順利入境

▲ 【泰國入境】當局證未強制隔離 胡慧沖：香港人填表順利入境

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，泰國擴大入境限制措施，但訊息混亂。香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府周四（5日）已刊憲，公布南韓、中國（包括香港和澳門）、意大利及伊朗為受疫情影響地區。根據泰國外交部，截至當地時間3月6日早上10時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。

泰國旅遊局：沒要求中港澳入士隔離14日

香港失日本免簽證 旅遊平台退訂延期政策一覽

被稱「泰國通」的居泰專欄作家胡慧沖稱，至今所有香港人都順利入境，泰國政府暫未執行隔離措施。他在Facebook專頁回應讀者有關安排時說：

問過泰國總部（有關部門）的同事，他們說其實未確認任何事。

日本暫停港澳免簽入境 中韓旅客強制隔離14日

日本嚴打炒口罩 日本雅虎禁拍賣口罩

泰國政府要求來自中國、香港、澳門、南韓、意大利及伊朗6個國家及地區的入境人士，入境後於居所或酒店隔離14日，但執行方式未明。惟泰國旅遊局否認安排。

港府駐曼谷辦稱，留意到泰國政府近日不斷新增和加強措施以控制疫情，呼籲有意前往泰國的人，密切留意泰國政府（如泰國駐香港總領事館）的最新資訊。

【日本疫情分佈】停香港免簽證 確診連續兩日激增

德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行

有報道引述胡慧沖指，至今所有港人只須填寫多一張健康申報表，暫時毋須做任何其他事。

由網民上載的健康申報表可見，入境旅客須提申報於過去兩周曾到過的國家及地區，以及電郵地址、職業等資料。

▲ 由健康申報表可見，入境旅客須提申報於過去兩周曾到過的國家及地區。（網上截圖）

【歐洲疫情分佈】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策

北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

泰國旅遊專頁「泰遊布吉Amazing phuket」在Facebook發文表示：

已致電布吉機場查詢，機場職員說沒有此事（入境港人須隔離14日）

【美國疫情分佈】紐約社區大爆發 40%州份染疫

澳洲運廁紙貨車起火 報章印空頁歡迎當廁紙用