【泰國入境】當局證未強制隔離 香港人填表順利入境

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，泰國擴大入境限制措施，但訊息混亂。香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府周四（5日）已刊憲，公布南韓、中國（包括香港和澳門）、意大利及伊朗為受疫情影響地區。根據泰國外交部，截至當地時間3月6日早上10時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。
被稱「泰國通」的居泰專欄作家胡慧沖稱，至今所有香港人都順利入境，泰國政府暫未執行隔離措施。他在Facebook專頁回應讀者有關安排時說：
問過泰國總部（有關部門）的同事，他們說其實未確認任何事。
泰國政府要求來自中國、香港、澳門、南韓、意大利及伊朗6個國家及地區的入境人士，入境後於居所或酒店隔離14日，但執行方式未明。惟泰國旅遊局否認安排。
港府駐曼谷辦稱，留意到泰國政府近日不斷新增和加強措施以控制疫情，呼籲有意前往泰國的人，密切留意泰國政府（如泰國駐香港總領事館）的最新資訊。
有報道引述胡慧沖指，至今所有港人只須填寫多一張健康申報表，暫時毋須做任何其他事。
由網民上載的健康申報表可見，入境旅客須提申報於過去兩周曾到過的國家及地區，以及電郵地址、職業等資料。
泰國旅遊專頁「泰遊布吉Amazing phuket」在Facebook發文表示：
已致電布吉機場查詢，機場職員說沒有此事（入境港人須隔離14日）