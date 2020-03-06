【泰國入境】泰國旅遊局：香港等疫區旅客不用隔離

▲ 【泰國入境】泰國旅遊局澄清 香港等疫區旅客不用檢疫隔離

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，泰國將香港列為「疫區」，入境限制措施訊息一度混亂。泰國旅遊局發公告澄清，泰國不會對來自「疫區」的旅客檢疫隔離，包括香港。公告稱，泰國不建議對中國及其疫區實施任何旅遊或貿易限制，泰國政府也未正宣布，對疫局區旅客實施隔離措施。

泰媒The Thaiger報道，泰國旅遊局提到：

“Currently, Thailand does not recommend any travel or trade restrictions against China or other affected areas.”

“Also to date, the Thai government has not made any official announcement regarding self-quarantine for travellers from affected areas.”

泰國政府衛生局對國民的隔離指引也被批含糊不清，僅強調自我隔離是公民責任；如沒有發燒，不需強制隔離。

香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府周四（5日）已刊憲，公布南韓、中國（包括香港和澳門）、意大利及伊朗為受疫情影響地區。根據泰國外交部，截至當地時間3月6日早上10時，泰國政府未有要求，來自受疫情影響地區的人士，在泰國入境時接受強制隔離。

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被稱「泰國通」的居泰專欄作家胡慧沖周五早上稱，香港人順利入境，泰國政府暫未執行隔離措施。他又指，入境港人只須填寫多一張健康申報表，暫時毋須做任何其他事。

由網民上載的健康申報表可見，入境旅客須提申報於過去兩周曾到過的國家及地區，以及電郵地址、職業等資料。

▲ 由健康申報表可見，入境旅客須提申報於過去兩周曾到過的國家及地區。（網上截圖）

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港府駐曼谷辦稱，留意到泰國政府近日不斷新增和加強措施以控制疫情，呼籲有意前往泰國的人，密切留意泰國政府（如泰國駐香港總領事館）的最新資訊。

泰國旅遊專頁「泰遊布吉Amazing phuket」在Facebook發文表示：

已致電布吉機場查詢，機場職員說沒有此事（入境港人須隔離14日）

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