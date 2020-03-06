【九置業績】券商一致看淡海港城及時代廣場今年零售銷售 派息或減1成

▲ 海港城租戶銷售額去年跌23%至290億元，其中下半年更只有105億元，較上半年減少44%。(程志遠攝)

受累於社會運動及新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）雙重打擊，九龍倉置業 （01997） 去年下半年業績令人失望。券商更一致看淡九置旗下海港城及時代廣場今年表現，料上半年零售銷售額料再跌逾四成，全年派息恐再減一成。

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大摩降目標價一成 維持「減持」

摩根士丹利稱，九置的每股盈利及每股派息均遜預期，預期今年零售銷售及租金收入會進一步惡化，海港城及時代廣場零售銷售合共跌21%，經常性盈利跌13%至83億元，股息亦會減10%；其中上半年經常性盈利及股息更會大減20%，零售銷售額跌44%。

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大摩調低九置每股資產淨值10%，以反映商場及酒店估值下降，目標價降10%至36元，維持「減持」評級。

銀河聯昌：九置最惡劣的情況仍未出現

銀河聯昌證券認為，九置最惡劣的情況仍未出現，新型冠狀病毒擴散及疲弱的香港經濟將加劇對零售及寫字樓的衝擊，評級維持「持有」，目標價降18.6%至37.7元。

瑞信指，高基數效應，加上疫情影響，預期零售銷售前景持續惡劣，但九置今年來股價已跌23%，同期其他香港發展商股僅跌5%，相信已大致反映第二季零售銷售欠佳，但股價要出現重估，需要看到訪港旅客或零售銷售有改善跡象。瑞信將九置目標價降16.1%至41.3元，維持「中性」。

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