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滙豐一連2員工中招新冠肺炎 滙豐跌2%破底股息率升穿7.8厘（不斷更新）

金融經濟 13:43 2020/03/06

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道指期貨升185點 黑期跌約270點（不斷更新）

美國的新冠肺炎（武漢肺炎）確診及死亡個案持續上升，市場憂慮疫情爆發引發衰退，美股下挫，道指瀉969點，亞股承接美股跌勢，至於港股恒指今早低開370點，其後跌幅一度擴大至600點。

環球股市震盪　野村薦30隻亞洲最佳防守股

分析大戶持倉變化　挪威主權基金仍握香港經濟命脈（訂戶專享）

【13：40】 大市愈跌愈有，恒指午後跌逾650點，最新報26098點，跌669點。道指期貨跌逾300點，報25732點，跌328點或1.3%。

騰訊（00700）股價跌2.7%，試穿395元水平。

【13：32】ATM 3股分別跌近2%至逾3%。阿里巴巴（09988）跌1.8%；騰訊（00700）跌2.4%；美團（03690）跌3.4%，觸100元水平。

【13：30】港股午後跌幅擴大至逾600點，報26159點，跌608點。

【13：11】滙豐（00005）股價午後再尋底，滙豐股價跌2.3%，再破底報50.6元，跌穿今早低位50.65元。

滙豐集團總裁祁耀年在香港時間凌晨約1時發內部電郵，通知集團本周共接獲2名員工確診新型肺炎的消息，分別是位於中國及英國，而兩個確診個案並無關聯。

【新冠肺炎】滙豐再有中國員工確診 祈耀年：與倫敦個案無關聯

【13：09】中國醫療集團（08225）抽升，股價午後升逾八成，高見1.45元。

【13：02】港股午後初段跌近600點，恒指最新報26179點，跌587點。

【12：38】道指期貨跌275點，報25785點；黑期跌約580點，報26140點。

【12：09】滙豐（00005）再破底，半日跌2%，中午收報50.75元，曾低見50.65元，現價股息率升至7.83厘。騰訊（00700）跌2.2%，中午收報397.2元，再次跌穿400元水平。友邦（01299）跌2.4%。3股合計，已拖低大市183點。

【12：00】恒指半日跌574點，中午收報26193點。國指半日跌240點，報10488點。主板成交581億元。

50藍籌中，僅中生製藥（01177）、石藥（01093）2隻醫藥股上升，中生製藥升2.1%；石藥升1.4%，其餘藍籌全數下跌，其中創科（00669）跌4.2%，為跌幅最大藍籌。

【11：50】港股上午尾段維持逾500點跌幅，恒指最新報26217點，跌550點。

【11：30】內地股市半日下跌，上證半日跌近1%；深證跌0.8%；創業板指跌0.5%。

【11：20】港股走勢續向下，大市跌600點，最新報26167點。道指期貨跌266點，報25794點。

【11：02】日股跌近700點或3%；韓股跌逾2%。

【10：53】縱橫遊（08069）逆市靠穩升0.7%；東瀛遊（06882）暫無升跌。至於國泰（00293）跌2.8%。日本新冠肺炎疫情嚴峻，當局暫停香港免簽證入境安排，本港多間旅行社隨即宣布取消3月的日本旅行團，客人可選擇退款或轉團。

【HKExpress】日本團3月多間旅行社取消　香港快運、國泰可免費退票改期

【10：45】日圓升穿106水平，經營阿信屋的CEC國際（00759）股價跌3%。

【日本疫情】日股急挫近3%　每百日圓兌港元飆至7.34算

【10：37】恒指跌逾500點，最多跌555點，意味將昨日545點升幅全數蒸發。

【10：27】50藍籌中，僅石藥（01093）逆市升近1%，其餘藍籌全綫向下。九倉置業（01997）跌3.7%，為跌幅最大藍籌。

【10：18】道指期貨跌幅擴大至166點，報25894點。道指期貨今早曾升最多222點。

【10：13】黃金相關股跟隨金價上升，招金（01818）升3.4%；中國黃金（02099）升3.9%；紫金（02899）升1.1%；山東黃金（01787）升3.6%；SPDR金ETF（02840）升2%。

【10：02】理文造紙（02314）跌6.6%，股價低見5.58元。理文造紙公布去年全年業績，純利按年跌34%至32.3億元，每股盈利為73.95仙，末期息派13仙按年跌13.3%。理文造紙績後遭大和下調評級至「持有」。

【理文業績】理文造紙純利跌逾3成　末期息減派至13仙

【10：00】濠賭股下跌，其中藍籌銀娛（00027）跌2.8%；金沙（01928）跌2.9%。有澳門傳媒報道，澳門經濟財政司司長李偉農表明，目前無意調整博彩稅。

【澳門抗疫】澳門政府：暫時未擬調整博彩稅

【09：55】港股早段跌逾500點，滙豐（00005）跌近2%再試低位，現價股息率再達7.8厘。

【09：44】平保（02318）遭中金下調目標11%，平保股價跌1.6%。國壽（02628）跌1.6%；財險（02318）跌2.3%；太保（02601）跌2.3%。

【09：41】醫藥股中生製藥（01177）升0.6%；石藥（01093）升近1%。

【09：36】醫療股逆市向上，平安好醫生（01833）升1%；阿里健康（00241）升1.6%。

【09：35】港股早段走勢向下，大市跌幅擴至400點。

【09：32】滙豐（00005）早段跌1.6%，股價再次跌穿51元水平，低開50.9元。

【09：27】道指期貨轉跌，報26055點，跌5點。

【09：26】內地3大股指低開，上證跌1%；深證跌1.3%；創業板指跌1.4%。

【09：23】港鐵（00066）績後逆市靠穩，高開0.3%，開報43.6元。港鐵去年純利減少25.5%至119.3億元，經常性業務利潤更大跌44.8%至49.8億元；基本業務利潤則減6.2%。末期息0.98元。

【藍籌業績】港鐵去年純利減少25% 疫情令今年首兩個月利潤減少13億元

港鐵：物業加鐵路模式　紓緩乘客量下跌影響

【09：20】恒指跌370點，開報26397點。國指開低169點，報10558點。

騰訊（00700）跌2%，開報398元，再次跌穿400元水平；滙豐（00005）跌1.3%，開報51.15元。

【09：16】人民幣中間價上調66點子，報6.9337。

【09：15】即月期指開報26355點，跌348點或1.3%，低水413點。

【09：13】偉易達（00303）公布，受累新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發，偉易達預期今年首3個月在內地的產能，將會損失約三分之一。

【新冠肺炎】偉易達︰今年首3個月內地產能料損失約三分之一

【08：50】滙豐（00005）ADR折合報50.87元，跌1.8%，再次跌穿51元水平；騰訊（00700）ADR折合報401.6元，跌1.1%。

【08：40】亞股向下，日股跌300點或1.4%，報21028點；韓股跌1.4%，報2056點。

【08：30】道指期貨升185點，報26245點；黑期最新跌約270點，報26446點。

【08：25】華夏文化科技（01566）出售從事多媒體動漫娛樂業務的Success ViewGlobal Limited 50%股份予昊天發展（00474），交易代價1億元，預期錄得收益8860萬元。

華夏文化科技售動漫娛樂業務予昊天發展

【07：46】河南省物業管理服務供應商興業物聯（09916）公布招股結果，每股定價1.99元，接近招股價範圍上限，香港公開發售部分超額認購1413倍，1手中籤率3%。

【新股IPO】興業物聯超額認購1413倍 1手中籤率3%

【07：00】
道指再度瀉跌千點，尾市跌幅一度擴大至逾1100點，道指收報26121點，瀉969點或3.58%；標指收報3023點，跌106點或3.39%；納指收報8738點，跌279點或3.1%。

港股ADR收報26417點，跌350點或1.3%；恒指夜期收報26434點，跌269點或1%。

道指瀉969點港股ADR跌350點 美10年期債息再跌穿1厘

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 CEC國際（00759） SPDR金ETF（02840） 中國黃金國際（02099） 紫金礦業（02899） 招金礦業（01818） 理文造紙（02314） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 石藥集團（01093）

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