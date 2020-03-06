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道指瀉969點港股ADR跌350點 美10年期債息再跌穿1厘

金融經濟 07:19 2020/03/06

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美股下挫 道指瀉969點
美股下挫，道指再度瀉跌千點。美國的新冠肺炎（武漢肺炎）確診及死亡個案持續上升，市場憂慮疫情爆發，引發衰退，道指尾市跌幅一度擴大至逾1100點，道指收報26121點，瀉969點或3.58%；標指收報3023點，跌106點或3.39%；納指收報8738點，跌279點或3.1%。

港股ADR跌350點
港股ADR收報26417點，跌350點或1.3%；恒指夜期收報26434點，跌269點或1%。

油價下跌 紐油跌近2%
市場憂慮新冠肺炎疫情打擊原油需求，即使油組同意第2季日產量再減150萬桶，油價仍然下挫，紐約期油收報45.9美元，跌0.88美元或1.9%；布蘭特期油收報49.99美元，跌1.14美元或2.2%。

美滙指數跌0.8%
市場預期聯儲局會再一步減息，美元下跌，美滙指數報96.61，跌0.8%
歐元兌美元報1.1229；避險情緒升溫，美元兌日圓跌至近6個月低位，報106.09。

美10年期債息再跌穿1厘
美債成為資金避難所，美國10年期債息再次跌穿1厘，報0.917厘。

紐約期金升1.5%
資金流入金市避險，加上美元下跌，紐約期金收報1668美元，升25美元或1.5%。現貨金於1672美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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