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【美股收市】憂疫情大爆發引發衰退 道指瀉969點

環球經濟金融 05:38 2020/03/06

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美國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診及死亡個案持續上升，市場憂疫情大爆發引發衰退，拖累美股重挫，道指尾市跌幅一度擴大至超過1100點或逾4% ; 避險情緒持續升溫，10年期美債息再創歷史新低。

道指收報26121點，瀉969點或3.58%；標指收報3023點，跌106點或3.39%；納指收報8738點，跌279點或3.1%。
金融股沽壓沉重，摩根大通、高盛、美國運通均下挫逾4%。道指成分股全綫下跌，聯合技術股價挫逾9%；波音公司亦逾挫8%。
大型科技股捱沽，蘋果公司、亞馬遜、Facebook、Netflix跌幅介乎2.5%至3.4%。
美國24小時新增20宗確診，累計感染人數增至149人 ; 疫情續在歐洲擴散，意大利單日增148人死亡，世衞組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)敦促各國盡力阻止疫情蔓延，惟率領美國新冠肺炎應對工作的副總統彭斯（Mike Pence），繼續淡化疫情的嚴重性，指現時民眾毋須買口罩。
美國國債和黃金成為資金避難所，10年期美債息下試0.9厘關口; 現貨金升2.3%。美元受壓，美滙指數跌至兩個月低位。金價創下逾一周高位。
油價續瀉，布蘭特期油挫2.2%，跌穿50美元，創自2017年7月24日以來收市新低。

「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，聯儲局日前緊急減息半厘，顯示局方在應對危機時出現恐慌，預料美國短期利率滑向零水平。回顧歷史，每當儲局在常規會議以外突然大幅減息，緊接下來局方都會很快進一步減息，岡拉克相信這次也不例外。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -969點 26121點
美國標指 -106點 3023點
美國納指 -279點 8738點
歐洲Stoxx 600指數 -1.4% 380.76點
     
美匯指數 -0.8% 96.61
歐元 +0.9% 1.1233美元
日圓 +1.3% 106.09兌1美元
     
美國2年債息 -5點子 0.587厘
美國10年債息 -8點子 0.912厘
     
紐約期油 -1.8% 45.92美元
倫敦布蘭特期油 -2.3% 49.97美元
現貨金 +2.2% 1671.64美元
     
＊截至本港5時15分    

責任編輯：柯志宏

疫情 減息 譚德塞 岡拉克 彭斯 布蘭特期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 Netflix

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月06日 時間06:00）

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