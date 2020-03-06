【美股午市】憂疫情重創經濟  道指跌幅擴至近千點 

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月06日 時間02:00）
市場再次聚焦新型肺炎疫情引起的經濟憂慮，美股延續近日的過山車走勢，道指午市跌幅擴至近千點 。
道指低見26106點，大瀉984點。截至本港時間1時45分，報26319點，瀉951點；標指報3023點，跌105點；納指報8753點，跌264點。
疫情衝擊全球宏觀經濟，標普公司預計，將令今年全球GDP預期3.3%的增長率減少50個基點，對中國GDP的預期將大幅下調。
世界衞生組織總幹事譚德塞表示，全球在應對疫情時，一定數目的國家未有採取所有必要措施，防止疫情擴散，他批評部分國家在疫情威脅之下，未有表現出足夠的政治承諾水平。
美國累計感染人數增至149人，英國出現首宗新型肺炎死亡個案，官員料將出現本地感染 ; 投資者憂疫情蔓延，資金流向避險資產，10年期債息再創歷史新低。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-951點
|26139點
|美國標指
|-105點
|3023點
|美國納指
|-264點
|8753點
|歐洲Stoxx 600指數
|-1.4%
|380.76點
|美匯指數
|-0.6%
|96.73
|歐元
|+0.7%
|1.1209美元
|日圓
|+1.1%
|106.34兌1美元
|美國2年債息
|-7點子
|0.572厘
|美國10年債息
|-9點子
|0.906厘
|紐約期油
|-1.1%
|46.26美元
|倫敦布蘭特期油
|-1.4%
|50.44美元
|現貨金
|+1.9%
|1667.21美元
|＊截至本港2時41分
責任編輯：柯志宏