【美股午市】憂疫情重創經濟  道指跌幅擴至近千點 

市場再次聚焦新型肺炎疫情引起的經濟憂慮，美股延續近日的過山車走勢，道指午市跌幅擴至近千點 。

道指低見26106點，大瀉984點。截至本港時間1時45分，報26319點，瀉951點；標指報3023點，跌105點；納指報8753點，跌264點。

疫情衝擊全球宏觀經濟，標普公司預計，將令今年全球GDP預期3.3%的增長率減少50個基點，對中國GDP的預期將大幅下調。

世界衞生組織總幹事譚德塞表示，全球在應對疫情時，一定數目的國家未有採取所有必要措施，防止疫情擴散，他批評部分國家在疫情威脅之下，未有表現出足夠的政治承諾水平。

美國累計感染人數增至149人，英國出現首宗新型肺炎死亡個案，官員料將出現本地感染 ; 投資者憂疫情蔓延，資金流向避險資產，10年期債息再創歷史新低。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -951點 26139點 美國標指 -105點 3023點 美國納指 -264點 8753點 歐洲Stoxx 600指數 -1.4% 380.76點 美匯指數 -0.6% 96.73 歐元 +0.7% 1.1209美元 日圓 +1.1% 106.34兌1美元 美國2年債息 -7點子 0.572厘 美國10年債息 -9點子 0.906厘 紐約期油 -1.1% 46.26美元 倫敦布蘭特期油 -1.4% 50.44美元 現貨金 +1.9% 1667.21美元 ＊截至本港2時41分

責任編輯：柯志宏