中國與美國應付疫情的態度完全不同。美國到今天為止，對新冠病毒只測試過幾百次，所以美國人受感染的數據殊不可靠。美國以彭斯作為抗疫領導人，美國有網民認為他有特殊天賦，原因是他老是緊咬雙唇，似乎不用呼吸，當然不易受呼吸病毒感染。若問美國上下對此疫情防備準備是否足夠，我們輕易可知，除了亞裔外，其他人仍是闊佬懶理，反正每年流感，美國因而病逝的人數以萬計，美國政府及民眾，似乎眉頭也沒皺過一下。如此高超的EQ、處變不驚的修為，有朋友稱之為「佛系」，實在十分準確。反觀中國，用的是雷霆手法，把城也封了，不少省市連建大批小湯山級的抗疫醫院，硬把每月新增的確診個案，從高峰的逾14,000宗壓至稍多於100宗。

佛教在美國不算普及，其處理疫情的策略，恐怕與我佛無緣，其他有大爆發的國家或地區，卻未必與當地的宗教與習俗沒有關係。南韓與伊朗成為疫情大國，顯然與宗教有關。

新天地教常聚眾集會

南韓是中國以外受到感染最多的國家，本周三累積的確診個案已達5,328宗，死了33人，而且數字仍急速上升。我們已知，此次南韓中招，與當地的「新天地教會」有密切關係，截至3月1日，確診個案中，59.9%都是此教會的信眾，若在此教會活躍的城市大邱及慶尚北道，更高達8成以上。

此教有何教義？教主是何方神聖？教主是位88歲名叫李萬熙的老頭，他自稱耶穌轉世，只有他才能解讀《聖經》中的幽微之處，疫情初發時，他認為疫症是魔鬼行為，目的是要阻止教會的發展，只要信他，便百病不侵。這邏輯反過來，便是有病的便必定信仰不夠堅定，應感到羞恥，所以中了招的信眾也要裝作若無其事，到處行走播毒。

為何此教會對疫情有如此大的「貢獻」？據一位研究它的專家所言，此教喜歡舉行大型集會，以便炫耀勢力及增強團結性，但最大的目的是要神化教主。每次集會都有密密麻麻的信眾跪在一地，頗利傳染。這位李教主其實頗為世俗，手上戴着有前總統朴槿惠名字的手錶，得過她政府頒發的「國家有功者證書」，但當首爾市長朴元淳表態應援引故意過失殺人罪將他逮捕後，他卻現身長跪謝罪，自稱感到羞恥。耶穌的轉世也因怕坐牢而要謝罪？足證此人乃神棍一名。但神棍是有人信的，此教會信眾多達21萬人，很可能還包括不少高官。此教發展蓬勃，據研究它的韓國專家吳名玉所言，它的信眾很多都是大學畢業後就業困難、對前途感到迷惘的年輕人，他們被告知，入教後肉體可永生，亦可成為掌管人間的祭司。此等願景對信者而言，是不錯的心理治療法，但可惜信者常脫離家庭去為李教主傳教。回望香港，也有不少大學生或畢業生對某些經不起推敲的信條深信不疑，其智商情商不見得高於南韓的信眾。

什葉派習慣親吻聖墓

伊朗是一個神權影響力很大的國家，此國的確診人數在3月3日已達2,336人，死亡人數達77人，遠高於韓國。此國信奉伊斯蘭，但若說伊朗人民不重視清潔卻是十分錯誤，他們愛潔淨、常洗手，但為何這麼容易被傳染？伊斯蘭的遜尼派每天要禮拜4、5次，多在人群集中的清真寺進行，這顯然不利防疫，而且他們還有互相擁抱的習俗。至於什葉派，還多了一項宗教習俗，其影響不易化解：他們的信眾到清真寺時，有親吻聖墓的習慣，而且每人親吻的位置差不多，亦無消毒。

讀過一篇2011年8月23日在頂尖學術期刊《科學》刊登的文章，當中有人論證好幾個現代尚有的宗教，出現時都與當時的疫情有關。公元前200至800年之間，大量城市出現，人口集中，疫症亦隨着流行。各宗教處理的態度不一，猶太教認為只有上帝才能治病，所以對是否為病人治病，並不積極；伊斯蘭教則有不少人否定傳染病的傳在，所以並無避開病人的意識；天主教/基督教視幫助病人為自己可到天堂的路徑，照顧病人帶來的風險值得去冒。這些不同的態度，在傳染病面前，是否要調整一下，見仁見智。

香港最近因到佛堂而感染的案例，與佛教本身也許並無太大關係，倒是應否到人多的地方活動，值得商榷。

疫症也提醒我們一事，宗教禮儀與生活習俗，我們也許應檢視一下，例如我們應否廢除握手、擁抱等習俗，改為拱手為禮？又或出門時帶備瓜子，搭時用瓜子按鈕，然後丟掉？

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 新天地教主李萬熙向南韓人民下跪致歉。（法新社資料圖片）