【HK Express】日本團3月多間旅行社取消　香港快運、國泰可免費退票改期

▲ 日本宣布暫停港人免簽證後，香港快運將為3月期間往來香港及日本的受影響旅客，提供免費更改出發日或航線，或是全數退款的安排。

日本新冠肺炎疫情嚴峻，當局暫停香港免簽證入境安排，本港多間旅行社隨即宣布取消3月的日本旅行團，客人可選擇退款或轉團，航空公司亦作出應變措施。國泰航空 （00293） 旗下的香港快運（HK Express）宣布，鑑於日本政府推行強制檢疫措施及更改旅遊簽證的政策，HK Express會向由即日（5日）至3月底期間往來香港及日本的受影響旅客提供免費更改出發日或航線，或是全數退款。

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香港快運指，可免費更改出發日期或其他航線一次，新航班必須於今年底前出發，並受機位供應限制。若選擇更改航線，顧客須支付票價差額。

早前國泰稱，將豁免乘客重新訂位及更改航點之費用，該適用於所有2月4日或以前經由全球辦事處發出，並於2月4日至5月31日涉及抵達香港、由香港出發及過境香港並已確認機位之國泰或國泰港龍航空機票。

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縱橫遊 （08069） 表示，由於日本實施最新入境措施，決定由3月9日起至3月31日前出發之所有日本團取消，客人可以免手續費全數退款、轉團或保留6個月。4月1日之後的日本旅行團將於稍後時間再作安排。

東瀛遊 （06882） 宣布，取消3月9日至31日期間所有日本旅遊產品，合共約1500人受影響，當中包括旅行團、個人遊及Love's On海外婚禮服務。公司指，現時東瀛遊仍有約15個旅行團及個人遊客人在當地，合共約350人。該旅行社表示已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。

康泰旅行社宣布，決定取消3月6日至31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團，約300名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退款。而4月1日或以後出發的日本旅行團，會於稍後再作安排。

永安宣布，取消3月8日至31日期間出發之所有日本線旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費 6 個月，或減除手續費後退回團費。

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責任編輯：袁諾曦