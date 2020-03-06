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【泰國入境隔離】泰國隔離消息混亂　港商：不確定性太多

商業 13:48 2020/03/06

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泰國會否採取更嚴厲的入境限制，成為近幾日的熱話。(資料圖片)

鑑於新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，泰國究竟會不會禁止港人入境，或者要求港人入境後要隔離14日，近日網上有多個版本在流傳。亦有傳是泰國國內多個部門有不同意見，因而出現不同的信息。

想去泰國旅遊的人士，當然可以因疫情暫不出遊。對企業而言，被「封關」或入境後要隔離14日，對生意會有幾大影響？

香港出口商會行政總監周德基表示，泰國針對港人的隔離消息有太多不確定性，所以現階段就相關事件，仍未有任何回覆。

【日本封關】留港避疫情　除了行山還有哪些效遊選擇？

【新冠肺炎】日本暫停港人免簽證　代購生意恐跌3至4成

事實上，香港與東盟於2017年11月簽訂《自由貿易協定》及《投資協定》，涉及香港和老撾、緬甸、新加坡、泰國和越南的部分於2019年6月生效。泰國與香港的貿易，近年有所上升，但未入頭三大經貿夥伴。

倘泰國「封關」　香港無泰國水果食？

設計公司Dude & Bestie創辦人兼設計師鄭德成表示，由於主要做網上生意，就算封關也無影響。水果批發商成記欄經理單澤森表示，疫情暫時主要對「飛機貨」有影響，其他問題不太大。不過，他直言倘若泰國「封關」，會失去與當地的貿易往來。

記者：馬意文

簽證 批發 設計 疫情 貿易 自由貿易協定 出入境管制 泰國 新冠肺炎 東盟

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