【新冠肺炎】全球航空業或損失8700億元 業界籲政府支持

▲ 國際航空運輸協會（IATA）預期，今年全球航空業收入損失有機會達到1130億美元（約8782億港元）。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情重創航空業，因應疫情在全球擴散，國際航空運輸協會（IATA）再下調航空業收入預期，預料今年全球客運收入損失將介乎630億至1130億美元（約4896億至8782億港元），疫情對貨運收入的影響則難以估計。

IATA行政總裁Alexandre de Juniac表示，很多航空公司現時已削減運力及採取緊急措施縮減成本，政府需留意，航空業在連接全球經濟上至關重要，在推出刺激經濟措施時，應考慮到航空業需要稅務、航班分配等優惠政策，「現時是非常時期」。

IATA早前基於疫情影響限於中國市場，預期對客運收入的影響約為293億美元。不過IATA稱，現時疫情已擴散至全球80個國家，中國以外航線的機票預訂也受嚴重影響。

IATA續指，若全球航空業客運收入損失控制在630億美元，中國約佔其中220億美元，亞洲市場整體將佔470億美元。

Juniac補充指，因新冠肺炎疫情發展，在短短兩個月內全球大多數地區行業前景急轉直下，現時疫情如何發展尚不明朗，可能會局限於部分市場，損失控制在630億美元的水平，也可能造成更多規模的影響，「這是一場危機」。

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