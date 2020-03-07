分析大戶持倉變化　挪威主權基金仍握香港經濟命脈

挪威主權基金公布2019年全年最新環球股票持倉，全球股票持倉9203隻，中港股票共持有974隻，較2018年多178隻，主要原因是中國A股加碼納入國際大型指數。中港股票佔總持有環球股票數目的10.6%，總股票資產8140億美元，中港股票持倉達476.6億美元（約3717.5億港元），或佔總額的5.9%。挪威主權基金是少有會詳細公布持倉的大型基金，以下拆解持倉變化，看大戶動向。

以香港本地股票持倉來說，該基金2018年持有港股194隻，不過到2019年，卻淨減持15隻至179隻，當中清倉28隻，新買入13隻股票。不過，持倉總值增加13%，至125億美元（約977億港元），持倉最大是滙豐 （00005） ，佔發行股數的2.03%，其次是友邦 （01299） ，持有佔發行股數的1.56%；至於港交所 （00388） 亦持1.54%，以及持有約1%的長和 （00001） 、新地 （00016） 、領展 （00823） 、煤氣 （00002） 、長實地產 （01113） 及太古 （00019） 、創科 （00669） 等，對香港經濟命脈舉足輕重。

清倉股：

中國動物保健品（已除牌）

中國金融國際 （00721）

中國高精密 （00591）

華彩控股 （01371）

中國透雲科技 （01332）

卜蜂國際 （00043）

金貓銀貓 （01815）

民眾金融 （00279）

香港興業 （00480）

香港電訊 （06823）

合和實業（已除牌）

金利豐 （01031）

同方友友 （01868）

宜進利（已除牌）

保利達資產 （00208）

前海健康 （00911）

銀基集團 （00886）

銀建國際 （00171）

中外運航運 （00368）

春泉產業信託 （01426）

奇峰國際 （01228）

同方泰德 （01206）

TOM集團 （02383）

冠捷科技（已除牌）

利邦 （00891）

新晨動力 （01148）

葉氏化工 （00408）

越秀房託 （00405）

清倉股中，有部份是因為私有化而退市，不過，最觸目是清倉了一些高息股，例如香港電訊股息率有5.8厘，春泉產業信託亦有5.8厘，越秀房託有6.2厘，高息股的投資者宜留意這些高息股變化。

至於新增股票亦值得參考，遠到挪威的主權基金，喜歡買入消費股如服裝、酒店，科技股，以及ESG元素的環保資源股，另外竟然是追新股。新買入的股份如下：

亞洲水泥 （00743） ，行業利好消息是供給則改革，改善水泥售價。

百威亞太 （01876） ，新股上市。

方達控股 （01521） ，新股上市。

JS環球生活 （01691） ，新股上市。

ESR （01821） ，新股上市。

晶苑國際 （02232） ，服裝股。

九興控股 （01836） ，服裝股。

齊合環保 （00976）

協鑫新能源 （00451）

聯想 （00992） ，科技股。

雷蛇 （01337） ，科技股。

雲頂香港 （00678）

文華東方酒店（新加坡上市）

此外，挪威主權基金會將一些港上市的中資股，與A股市場、美國上市中資股一齊分類，所以不會分AH股，三大持股則沒有驚喜，仍是阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及建行 （00939） ，不過，對阿里巴巴的持倉，則由佔發行股數的0.54%，大增至1.04%；騰訊則由0.8%持倉稍增至0.84%，建行持倉由0.56%微增至0.57%，反映基金對電子商貿巨頭的熱愛。

挪威主權基金持倉資料

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